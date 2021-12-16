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Бизнес увольняет сотрудников? Как предприниматели сократили расходы в карантин

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 11:37
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Вместе с экспертом разбираемся, как стабильные компании решили проблему с оплатой труда своих сотрудников
Как предприниматели оптимизировали расходы в кризис
Как предприниматели оптимизировали расходы в кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Карантин существенно ударил по всему украинскому бизнесу, особенно пострадали сфера развлечений и услуг. В новых условиях работодателям пришлось думать, как спасти свой бизнес и нужно ли сохранять рабочие места своих сотрудников.

О том, прибегали ли украинские бизнесмены к массовым увольнениям или заставляли сотрудников выходит в неоплачиваемый отпуск, "Сегодня" разбирались с экспертом.

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Директор по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" Евгений Бондаренко отмечает, что у работодателей нет единой системы оптимизации и тут "кто на что горазд".

Эксперт утверждает, что стабильный бизнес не стал прибегать к массовым сокращениям штата или переводам, а переориентировал сотрудников на другие виды деятельности.

"Например, ресторану не нужны официанты, который работали в доковидное время и теперь нужно, чтобы те ребята, которые работали официантами, стали курьерами и доставляли заказы", – говорит Евгений Бондаренко.

По его словам, такие нестандартные решения укрепляют отношения между работодателем и сотрудниками, а также помогают компании удержаться на плаву.

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В тоже время, карантин практически не повлиял на способы оформления трудовых отношений с сотрудниками.

"Самый простой и понятный подход к оформлению отношений – это трудовой договор, по законодательству, в штате компании", – утверждает эксперт.

Что будет дальше?

Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей и член Украинского совета бизнеса Борис Эмельдеш утверждает, что новая волна коронавируса уже не ударит по украинской экономике так сильно, как первая.

По мнению эксперта, бизнес уже научился приспосабливаться и быстро подстраиваться под новые правила.

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Однако Борис Эмельдеш не согласен с системой штрафов за обслуживание невакцинированных клиентов в красной зоне, которую переложили с людей на предпринимателей.

"Сегодня" также разбирались, почему нельзя ввязываться в опасный бизнес и рассказывали, почему ленивые сотрудники могут развалить компанию.

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