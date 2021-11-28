Потрапити до в'язниці або прогоріти за пів року. Розповідаємо, як не вплутатися в небезпечний бізнес

Разом із експертом розповідаємо про небезпечний бізнес в Україні, в який краще не вкладати гроші

Який бізнес може зробити вас мільйонером чи розорити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Заробити на власному бізнесі мріє практично кожен українець, але займатися тривалим розкручуванням і багато вкладати готові не всі. У такому разі підприємців-початківців все більше приваблюють сумнівні та небезпечні види бізнесу.

А чи можна на них по-справжньому заробити з великим ризиком і який бізнес можна вважати небезпечним, "Сьогодні" розбиралися з членом Наглядової ради Української Ради Бізнесу Надією Бедричук.

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Порушувати закон – не можна

За її словами, до небезпечних видів бізнесу відноситься все, що описано в Кримінальному кодексі України, і побудувати на цьому стабільний заробіток та успішне підприємство просто неможливо.

"Наприклад, фінансові піраміди зазвичай не живуть більше трьох років. Створити такий бізнес, який будується на суцільних ризиках і підпирається "милицями" індивідуальних домовленостей із перевіряльниками, – такий бізнес важко продати, якщо ви вирішите з нього вийти", – розповідає Бедричук.

Також небезпечними у сенсі ризику вважаються проєкти, в яких можна заробити багато і багато втратити, зазвичай "хайпові" та та такі, що вимагають високих вкладень у рекламу для залучення нової аудиторії – це криптобізнес для інвесторів-аматорів, лотереї, казино та ігроманія у різних видах, позички закредитованим приватним особам тощо.

Законний бізнес буває небезпечним

З ризиками бувають пов'язані й ті галузі, які вважають цілком "благополучними" та прибутковими, проте їхня висока залежність від кон'юнктури чи погодних умов може їх поставити на межу руйнування.

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"Наприклад, недарма жартують, що є лише три вірні способи втратити гроші – кінні перегони, жінки та сільське господарство", – каже експерт.

До високоризикових, але прибуткових відносяться і стартапи. Можна казково розбагатіти, підтримавши ідею якоїсь програми чи IT-рішення, але, за відгуками реальних інвесторів, окупається в кращому разі тільки кожен десятий стартап.

Відповідальність за людські життя, чи то на шахті, чи то в хірургічному відділенні, теж додає ризиків для менеджера та власника.

За загибель людей можна потрапити до в'язниці. Проте такі проєкти зазвичай не починають люди, далекі від цієї сфери. Це серйозний бізнес, і у західних країнах підвищена відповідальність працівників окремо страхується, розповіла член Наглядової ради Української Ради Бізнесу.

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Ще одним досить ризикованим бізнесом вважається франшиза. Тут все законно, проте є багато підводних каменів та нюансів. Наприклад, тут ви не зможете проявляти креативність і будете змушені постійно працювати за чужими правилами.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, кому варто задуматися про купівлю франшизи та кого вона може зробити мільйонером.

Ми також розповідали, що буде з малим бізнесом, який опинився в "червоній зоні" адаптивного карантину.