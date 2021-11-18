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За посилкою без документів? Як хочуть змінити закон про поштових операторів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 15:10
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Верховна Рада вирішила доопрацювати законопроект №4279 та повернула його до профільного комітету
Верховна Рада вирішила змінити закон про поштових операторів
Верховна Рада вирішила змінити закон про поштових операторів / Фото: Колаж: Сьогодні

Відтепер із законопроекту про міжнародні відправлення приберуть зобов’язання поштових операторів збирати номер платника податків відправників.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

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Профільний комітет Верховної Ради вже розглянув і підтримав законопроект №4279.

У останній редакції міститься норма про те, що з 1 лютого 2022 року оператори повинні збирати персональні дані відправників для міжнародних відправлень. Тобто реєстраційний номер картки платника податків.

Поштові оператори України виступили категорично проти такого нововведення і заявили, що це може значно зменшити їх прибутки.

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Тепер документ, перед винесенням до зали Верховної Ради повернеться у комітет, а цю норму звідти приберуть.

Як працюватимуть поштові оператори у "червоній зоні"?

Раніше, у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" працівники "Нової пошти" та "Укрпошти" розповіли, що поштові оператори знаходяться у списку виключень.

Отже, для відправлення посилки чи отримання її у відділенні, не потрібно надавати ані довідку про вакцинацію від коронавірусу, ані негативний ПЛР-тест.

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Чинними залишаються правила з носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Раніше ми писали, як клієнт "Нової пошти" залишився без посилки вартістю 180 тис. грн через те, що співробітник відділення не перевірив дані і віддав її іншій людині.

А також повідомляли, що "Нова пошта" створила нову послугу разом з "Нафтогазом".

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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