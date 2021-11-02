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"Новая почта" и "Нафтогаз" создали новую услугу для украинцев: что можно сделать прямо в отделении

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 11:52
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Сменить поставщика газа можно в отделении "Новой почты" – рассказываем, как это сделать
Присоединиться к "Нафтогазу" можно в отделении "Новой почты"
Присоединиться к "Нафтогазу" можно в отделении "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Присоединиться к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" теперь можно в одном из 1,7 тыс. отделений "Новой почты".

Об этом НАК "Нафтогаз" сообщают в своем Facebook.

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В компании отмечают, что для этого подходят только партнерские отделения, список которых можно найти на сайте.

Чтобы присоединиться к "Нафтогазу" через "Новую почту" нужно:

  • прийти в одно из партнерских отделений;
  • собрать такой пакет документов и взять с собой: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев;
  • записать свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома);
  • далее в оформлении заявки на присоединение вам помогут сотрудники "Новой почты".

Тарифы на газ в ноябре

В этом сезоне в Украине выросли тарифы по сравнению с прошлым годом. Если в отопительном сезоне 2020-2021 года газ стоил 6,99 грн/куб, то в ноябре цена была установлена на уровне 7,99 грн/куб.

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Годовым тарифом для населения считается 7,99 грн за кубометр, его установили всего несколько поставщиков.

В большинстве своем цена на газ для населения у разных теплопоставщиков колеблется от 7,80 гривен за кубометр до 13,50 гривен за кубометр.

А вот месячные тарифы еще выше и могут достигать 38,35 грн, как у поставщика "Энергия газа".

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Ранее "Сегодня" писали, что украинцы жалуются на начисление лишних кубов газа в платежках.

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