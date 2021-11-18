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За посылкой без документов? Как хотят изменить закон о почтовых операторах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 15:10
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Верховная Рада решила доработать законопроект №4279 и вернула его в профильный комитет
Верховная Рада решила изменить закон о почтовых операторах
Верховная Рада решила изменить закон о почтовых операторах / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь из законопроекта о международных отправлениях уберут обязательства почтовых операторов собирать номер налогоплательщика отправителей.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

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Профильный комитет Верховной Рады уже рассмотрел и поддержал законопроект №4279.

В последней редакции содержится норма о том, что с 1 февраля 2022 операторы должны собирать персональные данные отправителей для международных отправлений. То есть регистрационный номер карты налогоплательщика.

Почтовые операторы Украины выступили категорически против такого нововведения и заявили, что это может значительно снизить их доходы.

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Теперь документ перед вынесением в зал Верховной Рады вернется в комитет, а эту норму оттуда уберут.

Как будут работать почтовые операторы в красной зоне?

Ранее, в эксклюзивном комментарии "Сегодня" работники "Новой почты" и "Укрпочты" рассказали, что почтовые операторы находятся в списке исключений.

Таким образом, для отправки посылки или получения ее в отделении не нужно предоставлять ни справку о вакцинации от коронавируса, ни отрицательный ПЦР-тест.

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Действующими остаются правила ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Раньше мы писали, как клиент "Новой почты" остался без посылки стоимостью 180 тыс. грн потому, что сотрудник отделения не проверил данные и отдал ее другому человеку.

А также сообщали, что "Новая почта" создала новую услугу вместе с "Нафтогазом".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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