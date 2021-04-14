Виплата пенсії по-новому: куди йти замість "Укрпошти" і кому принесуть додому

Для деяких категорій особливо вразливих громадян зроблять послаблення, і їм не доведеться йти в банківське відділення по гроші

З 1 вересня в Україні змінюються правила доставки пенсій і соцвиплат – "Укрпошта" більше не займатиметься доставкою грошей додому. Виняток зроблять лише для нечисленних груп осіб. Сайт "Сьогодні" дає відповіді, як бути українцям, які отримували виплати в поштових відділеннях або удома.

Кому приноситимуть пенсії додому?

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За місцем фактичного проживання з 1 вересня 2021 отримуватимуть пенсії:

люди з інвалідністю I групи;

особи, які потребують постійного стороннього догляду (лежачі, недієздатні);

люди, які досягли 80-річного віку.

Доставлять додому допомогу по догляду тим, хто доглядає за людьми похилого віку і безпорадними, а також соціальну допомогу від держави тим, хто дожив до пенсійного віку, але не заробив пенсію.

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Хто замінить "Укрпошту" в доставці пенсій?

До 1 вересня пенсіонери повинні вибрати банк, в якому хотіли б отримувати гроші. Їхній список є на сайті Пенсійного фонду. Найбільше отримують пенсії в ПриватБанку: 52,9% пенсіонерів (понад 4 млн осіб). Ощадбанк – 36,5% (2,786 млн), "Аваль" – 4,6% (347 тис.). Ще 6% пенсіонерів (459 тис.) отримують пенсії в інших уповноважених банках.

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Гроші можна буде отримати в уповноважених ПФУ банках та інших структурах, які виграли конкурс. Очікується, що їх послуги виявляться дешевшими, аніж у "Укрпошти". Але пенсії додому принесуть тільки згаданим вище категоріям пенсіонерів.

Що буде з пенсією, якщо не вибрати банк?

Якщо пенсіонер не визначиться, йому з 1 вересня після звернення ПФУ автоматично відкриють рахунок в державному Ощадбанку. Для отримання пенсії клієнту потрібно буде оформити пенсійну картку. Нею можна розплачуватися через термінал або знімати готівку в банкоматі. Але змінити банк клієнт зможе в будь-який час і необмежену кількість разів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.

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