Кому не принесуть додому пенсію: відповіді на 10 головних питань

Кабмін додав проблем українським пенсіонерам – скоро багатьом з них доведеться побігати за своєю пенсією, яку нині листоноші приносять додому. З 1 вересня по пенсією треба буде йти в банк майже всім клієнтам "Укрпошти", крім немічних стариків, опікунів недієздатних і маломобільних осіб, а також людей з інвалідністю I групи. Тому що "Укрпошта" більше не буде доставляти пенсії.

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Сайт "Сьогодні" відповідає на 10 головних питань, що стосуються тих, хто отримує пенсію у відділенні "Укрпошти" або з рук листоноші. А це на сьогодні кожен третій пенсіонер.

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Чому "Укрпошта" більше не доставлятиме пенсії?

Причина – в оплаті послуг відомства: у Пенсійному фонді потрактували запити "Укрпошти" як надмірні й вирішили відмовитися від співпраці. Нагадаємо, в минулому керівництво відомства-монополіста неодноразово загрожувало припинити доставляти пенсії, якщо не дозволять підвищити тарифи.

Кому пенсії таки будуть зобов'язані приносити додому?

За місцем фактичного проживання з 1 вересня 2021 року отримуватимуть пенсії люди з інвалідністю I групи, особи, які потребують постійного стороннього догляду (лежачі, недієздатні) або досягли 80-річного віку. Принесуть додому допомогу з догляду тим, хто доглядає за літніми і безпорадними, а також соціальну допомогу від держави тим, хто дожив до пенсійного віку, але не заробив пенсію.

Хто доставлятиме пенсію замість "Укрпошти"?

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Уповноважені Пенсійним фондом банки та інші структури, які виграють конкурс, організований ПФУ. Очікується, що їхні послуги виявляться дешевшими, ніж в "Укрпошти". Але пенсії додому принесуть тільки згаданим вище категоріям пенсіонерів.

Чи багатьох стосується новація?

Так, це майже 3,5 млн людей, або 32% пенсіонерів, які, за даними ПФУ, тепер отримують пенсії через "Укрпошту". Тобто зміни торкнуться кожного третього.

Де найбільше, де найменше людей отримують пенсії через "Укрпошту"?

Найбільше клієнтів "Укрпошти" у Львівській області: 259,5 тис. осіб, або 39% пенсіонерів, найменше – в Луганській області: 79,2 тис. осіб, або 24% пенсіонерів. До речі, навіть у Києві, де вдосталь банків і банкоматів, розміщених у межах пішої доступності, 117,8 тис. пенсіонерів (23%) отримують пенсії на пошті.

Як бути тим, хто отримує пенсію на дому або у відділеннях "Укрпошти"?

До 1 вересня 2021 року їм потрібно вибрати банк, в якому вони хотіли б отримувати пенсії. Перелік таких банків є на сайті Пенсійного фонду за посиланням https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik-bankiv-upovnovazhenyh-na-vyplatu-pensij/.

Для довідки: за даними ПФУ, найбільше отримують пенсії у ПриватБанку: 52,9% пенсіонерів, або понад 4 млн осіб. Далі йде Ощадбанк – 36,5%, або 2,786 млн людей, і "Аваль" – 4,6%, або 347 тис. людей. Ще 6% пенсіонерів, або 459 тис. осіб, отримують пенсії в інших уповноважених банках.

Що буде з пенсією тих, хто не вибере свій банк-одержувач?

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Якщо пенсіонер не визначиться, йому з 1 вересня після звернення ПФУ автоматично відкриють рахунок у державному Ощадбанку. Для отримання пенсії клієнту потрібно буде оформити пенсійну картку. Нею можна розплачуватися через термінал або знімати готівку в банкоматі. Але змінити банк клієнт зможе в будь-який час і необмежену кількість разів.

Як пенсіонеру із села, де немає банкомата, перевести в готівку свою пенсію?

Справді, за даними Держстату, в Україні катастрофічно мало банківських відділень і банкоматів. На сьогодні банки є в 3,9% населених пунктів, банкомати – у 4,3%. Очевидно, що насамперед це села і невеликі міста, в яких проживає третина населення України, або майже 14 млн людей. Їм доведеться щомісяця їхати в найближчий райцентр (або колишній райцентр), де є відділення банку. Або просити когось зняти пенсію з картки.

Як бути тим, хто через вік не може опанувати користування банкоматом?

Гроші з картки можна отримати в касі відділення банку за наявності паспорта та пенсійної картки. Для цього потрібно знати свій ПІН-код.

Що кажуть експерти?

Ексзаступник голови Пенсійного фонду, нині незалежний пенсійний експерт Віктор Колбун оцінив витрати ПФУ на доставлення пенсій через "Укрпошту" в 1,5 млрд грн на рік – це близько 1% доходів ПФУ. На його думку, з доходів держбюджету можна виділити таку невелику суму.

"Рішення Кабміну порушує права тих, хто під час призначення пенсії вибрав спосіб доставлення, наприклад додому, – каже Віктор Колбун. – Тепер у людини не питають, де вона хоче отримувати пенсію, а ставлять її перед фактом: пенсію більше не принесуть, по нею треба кудись їхати. Передовсім це вдарить по сільським жителям від 70 до 80 років, яким важко, а іноді й неможливо, наприклад взимку, дістатися туди, де можна перевести в готівку пенсію. Адже в селах в ходу тільки готівка".

Економіст Олег Пендзин зазначив, що будь-яка послуга не може бути безкоштовною. Але із соціального погляду держава повинна подумати про тих пенсіонерів, які не мають доступу до банкомату. Таких людей сьогодні кілька мільйонів. Крім того, без роботи залишаться близько 10 тис. листонош, які розносять пенсії.

"З економічного погляду рішення уряду обґрунтоване, але із соціального погляду держава повинна зберегти доставлення пошти додому тим, хто цього потребує, і оплачувати цю послугу", – підсумував експерт.

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Тому залишається надія, що Кабмін таки перегляне своє рішення, і маломобільним пенсіонерам не доведеться їхати за тридев'ять земель, щоб отримати свої кровні.

Хоча Кабмін і ускладнює отримання пенсій, але поступово їх підвищує. Як зростуть пенсії в цьому році, дивіться в сюжеті:

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