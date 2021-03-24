"Укрпошті" заборонили підвищувати ціни на відправку листів і посилок

Подорожчання послуг на третину, як мінімум, відкладається

Профільна Нацкомісія відмовила акціонерному товариству "Укрпошта" в перегляді тарифів. "Укрпошта" пропонувала переглянути граничні тарифи в два етапи: перший – до 30 листопада 2021 року в середньому на 30,6%, другий – з 1 грудня 2021 року в середньому на 8,8%. Але комісія виявила недоліки і невідповідності в пропозиціях національного поштового оператора.

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Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

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"Комісія не отримала від "Укрпошти" належної реакції з стосовно виправлення виявлених недоліків", – йдеться в повідомленні.

Тобто підвищення цін на поштові послуги, як мінімум, відкладається.

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Нагадаємо, приватна компанія "Нова пошта" підвищила тарифи з 20 березня. Тепер вартість всіх дрібних посилок (до 1 кг) виросла до 40-50 гривень.

"Укрпошта" ж повідомила, що запускає 500 пересувних відділень в шести областях. Загальна вартість інвестицій в мобільні відділення склала більше 1 млрд грн.

У липні-2020 на Полтавщині сталося велике пограбування – невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" і вкрали з нього понад 2,7 мільйона гривень:

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