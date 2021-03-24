"Укрпочте" запретили повышать цены на отправку писем и посылок

Подорожание услуг на треть, как минимум, откладывается

Профильная Нацкомиссия отказала акционерному обществу "Укрпочта" в пересмотре тарифов. "Укрпочта" предлагала пересмотреть предельные тарифы в два этапа: первый – до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%, второй – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%. Но комиссия обнаружила недочеты и несоответствия в предложениях национального почтового оператора.

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Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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"Комиссия не получила от "Укрпочты" надлежащей реакции по поводу исправления выявленных недочетов", – говорится в сообщении.

То есть повышение цен на почтовые услуги, как минимум, откладывается.

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Напомним, частная компания "Новая почта" повысила тарифы с 20 марта. Теперь стоимость всех мелких посылок (до 1 кг) выросла до 40-50 гривен.

"Укрпочта" же сообщила, что запускает 500 передвижных отделений в шести областях. Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения составила более 1 млрд грн.

В июле-2020 в Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен:

Нападение на авто "Укрпочты"

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