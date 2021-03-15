Цифра дня. Помог карантин: "Укрпочта" за год пандемии стала богаче

Государственная "Укрпочта" в 2020 году получила 9,2 млрд гривен чистого дохода. Это на 19% больше, чем годом ранее. Дело в том, что во время пандемии вырос спрос на почтовые услуги. Всего за последние 5 лет "Укрпочта" увеличила чистый доход вдвое.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чистая прибыль почтового оператора составила 184,5 млн гривен.

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При этом "Укрпочта" увеличила объемы пересылки:

посылок – на 24,7%;

мелких пакетов – на 16,5%;

платежей – на 18,9%;

переводов – на 13,4%.

"Государство ожидает кроме около 3 млрд гривен уплаченных налогов еще и десятки миллионов дивидендов, после того как [финансовые] результаты будут подтверждены независимым аудитором", - уточнил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Ранее "Укрпочта" сообщила, что запускает 500 передвижных отделений в шести областях. Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения составила более 1 млрд грн.

В июле-2020 в Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен:

Нападение на авто "Укрпочты"

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