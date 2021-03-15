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Цифра дня. Допоміг карантин: "Укрпошта" за рік пандемії стала багатшою

15 березня, 13:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанії вдалося помітно збільшити чистий дохід

Державна "Укрпошта" у 2020 році отримала 9,2 млрд гривень чистого доходу. Це на 19% більше, ніж роком раніше. Річ у тому, що під час пандемії зріс попит на поштові послуги. Всього за останні 5 років "Укрпошта" збільшила чистий дохід удвічі.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Чистий прибуток поштового оператора становив 184,5 млн гривень.

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При цьому "Укрпошта" збільшила обсяги пересилання:

  • посилок – на 24,7%;
  • дрібних пакетів – на 16,5%;
  • платежів – на 18,9%;
  • переказів – на 13,4%.

"Держава очікує крім близько 3 млрд грн сплачених податків ще й десятки мільйонів дивідендів, після того як [фінансові] результати будуть підтверджені незалежним аудитором", уточнив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Раніше "Укрпошта" повідомила, що запускає 500 пересувних відділень у шести областях. Загальна вартість інвестицій в мобільні відділення становила більше 1 млрд грн.

У липні-2020 на Полтавщині сталося велике пограбування – невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" і вкрали з нього понад 2,7 мільйона гривень:

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доходи пошта Укрпошта прибуток звітність Ігор Смілянський цифра дня

Джерело: Сьогодні

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