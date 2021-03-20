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"Нова пошта" підвищила тарифи: скільки тепер коштують посилки

20 березня, 07:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Оновлені тарифи поштового оператора запрацювали з 20 березня

Від сьогодні, 20 березня, набули чинності оновлені тарифи "Нової пошти" на послуги доставки і упаковки відправлень. Тепер вартість всіх дрібних посилок (до 1 кг) зростає до 40-50 гривень.

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Як свідчать дані на сайті компанії, вводяться такі оновлення:

  • тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
  • тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн;

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  • скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см по одній зі сторін за умови упаковки згідно з правилами упаковки "Нової пошти". Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.

Підвищення тарифів у "Новій пошті" пояснили зростанням цін на пальне, комунальні послуги та інфляцією в цілому.

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Нагадаємо, рік тому "Нова пошта" скасувала плату за зберігання клієнтських відправлень до завершення всеукраїнського карантину.

Також українцям дозволили поповнювати банківські картки у відділеннях "Укрпошти". Зарахувати на карту можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію. А Верховна Рада вже дала старт перетворенню "Укрпошти" на банк. Але проти таких новацій виступає НБУ.

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ціни тарифи посилки упаковка Нова Пошта

Джерело: Сьогодні

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