Выплата пенсии по-новому: куда идти вместо "Укрпочты" и кому принесут домой

Для некоторых категорий особо уязвимых граждан сделают послабления, и им не придется идти в банковское отделение за деньгами

С 1 сентября в Украине меняются правила доставки пенсий и соцвыплат – "Укрпочта" больше не будет заниматься доставкой денег на дом. Исключение сделают только для немногочисленных групп лиц. Сайт "Сегодня" дает ответы, как быть украинцам, получавшим выплаты в почтовых отделениях или на дому.

Кому будут приносить пенсии на дом?

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По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 будут получать пенсии:

люди с инвалидностью I группы;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе (лежачие, недееспособные);

достигшие 80-летнего возраста.

Доставят на дом пособие по уходу тем, кто ухаживает за пожилыми и беспомощными, а также социальную помощь от государства тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.

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Кто заменит "Укрпочту" в доставке пенсий?

До 1 сентября пенсионеры должны выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Их список имеется на сайте Пенсионного фонда. Больше всего получают пенсии в ПриватБанке: 52,9% пенсионеров (свыше 4 млн человек). Ощадбанк – 36,5% (2,786 млн), "Аваль" – 4,6% (347 тыс.). Еще 6% пенсионеров (459 тыс.) получают пенсии в других уполномоченных банках.

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Деньги можно будет получить в уполномоченных ПФУ банках и других структурах, выигравших конкурс. Ожидается, что их услуги окажутся дешевле, чем у "Укрпочты". Но пенсии домой принесут только упомянутым выше категориям пенсионеров.

Что будет с пенсией, если не выбрать банк?

Если пенсионер не определится, ему с 1 сентября после обращения ПФУ автоматически откроют счет в государственном Ощадбанке. Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но сменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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