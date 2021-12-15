Світовий банк надасть Україні 300 млн євро: на що підуть кошти

Рішення про надання коштів розглянуть 17 грудня

Гроші виділять на енергоефективність/Колаж: "Сьогодні"

Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Рішення про надання грошей буде прийнято 17 грудня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

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Куди спрямують кошти?

"Хороша новина — Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проєктом "друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані, перш за все, на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність", — повідомила віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%.

"Вже у 2022 році ми плануємо охопити до 5 000 багатоквартирних будинків по всій країні", — зазначила Свириденко.

Партнерство між Україною та Світовим Банком

Міністр додала, що Україна і Світовий банк готують документ, який буде оформляти стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У ньому будуть позначені рамки співпраці в галузі машинобудування, енергетики, сільського господарства, будівництва та інформаційних технологій.

$700 млн від МВФ

У листопаді цього року Міжнародний валютний фонд виділив Україні $700 млн траншу. Крім того, фонд схвалив продовження нинішньої програми Stand-By.

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За словами президента України Володимира Зеленського, кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19. Програма Stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, буде продовжена ще на шість місяців.