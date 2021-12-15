Всемирный банк предоставит Украине 300 млн евро: на что пойдут средства

Решение о предоставлении средств рассмотрят 17 декабря

Деньги выделят на энергоэффективность/Коллаж: "Сегодня"

Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности. Решение о предоставлении денег будет принято 17 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вицепремьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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Куда направят средства?

"Хорошая новость — Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", — сообщила вицепремьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%.

"Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 000 многоквартирных домов по всей стране", — отметила Свириденко.

Партнерство между Украиной и Всемирным Банком

Министр добавила, что Украина и Всемирный банк готовят документ, который будет оформлять стратегию партнерства на 2022-2026 годы. В нем будут обозначены рамки сотрудничества в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, строительства и информационных технологий.

$700 млн от МВФ

В ноябре этого года Международный валютный фонд выделил Украине $700 млн транша. Кроме того, фонд одобрил продление нынешней программы Stand-By.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, будет продлена еще на шесть месяцев.

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