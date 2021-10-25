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Україна отримала новий транш від Євросоюзу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 13:52
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Перший транш в 600 мільйонів Україна отримала у грудні 2020 року

Україна 25 жовтня отримала 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ефективна співпраця з нашими міжнародними партнерами дозволить реалізувати в Україні амбітні проєкти для зростання економіки та підтримки громадян", – написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вважає, що ці гроші дуже допоможуть "підлатати" українську економіку після пандемії.

Гроші ЄС для України

  • Європарламент і Єврорада 25 травня 2020 року ухвалили рішення про можливість надання "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства, зокрема Україні, у зв'язку з негативними фінансово-економічними наслідками, зумовленими поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
  • Міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко 23 червня підписали меморандум і кредитну угоду з Єврокомісією. 14 вересня минулого року президент Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму між Україною та Євросоюзом про отримання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро.
  • Перший транш за цією програмою в 600 мільйонів Україна отримала у грудні 2020-го.

Як повідомляли "Сьогодні", раніше в Євросоюзі заявили, що Україна повинна негайно відновити антикорупційну інфраструктуру, оскільки це є умовою надання фінансової допомоги і збереження безвізового режиму з ЄС.

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Тим часом Україна очікує від МВФ 750 млн доларів. Денис Шмигаль розповідав, коли чекати грошей.

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