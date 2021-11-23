МВФ виділив Україні майже $700 млн другого траншу в рамках угоди Stand-By

Міжнародний валютний фонд виділив Україні близько $700 млн траншу. Також фонд схвалив продовження нинішньої програми Stand-By.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
Деталі
"Вдячний раді директорів за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми Stand-By, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", — повідомив Зеленський.
Куди підуть гроші?
Володимир Зеленський наголосив, що кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
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Програму продовжать
Президент зазначив, що програма Stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, буде продовжена ще на шість місяців.
Програма Stand by
Програма Stand-By для України була затверджена у червні 2020 року та передбачала загальний обсяг близько 5 млрд доларів.
Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. Україна отримала відразу, а після планувалося чотири перегляди для виділення частин коштів, що залишилися.
Однак графік було порушено, а фінансування припинено через те, що Україна не виконала низку своїх зобов'язань. Угоди на рівні персоналу було досягнуто 18 жовтня 2021 року та з'явилася можливість переглянути умови програми.
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