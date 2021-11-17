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В Україні виділили гроші на домівки для переселенців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
17 листопада, 14:37
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Для переселенців будують нове житло у різних куточках України
Уряд затвердив додаткову субвенцію для місцевих бюджетів в розмірі 283 млн грн
Уряд затвердив додаткову субвенцію для місцевих бюджетів в розмірі 283 млн грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін додатково виділив 13 млн грн на домівки для внутрішньо переміщених осіб із ОРДЛО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ще понад сотня внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати нові домівки", – написав прем'єр.

За його словами, також уряд затвердив додаткову субвенцію для місцевих бюджетів у розмірі 283 млн грн. Ці гроші спрямують для покращення житлових умов українців, які отримали поранення та інвалідність на Донбасі.

Зазначимо, що для переселенців в Україні будують нове житло – вони отримують не лише квартири у прифронтових містах. Будують нові домівки у різних куточках України.

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Субсидії для переселенців

Українцям, які проживають у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей, збільшать розмір субсидії, оскільки багато жителів прифронтових населених пунктів змушені обігрівати житло за допомогою електрики.

Йдеться про село Трьохізбенка на Луганщині та міста Гірник, Зайцеве, Красногорівка, Новогродівка, Мар'їнка в Донецькій області.

Наразі споживачі у цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень. Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців шляхом ухвалення відповідної постанови.

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Раніше ми повідомляли, що карти Ощадбанку, випущені для внутрішньо переміщених осіб, у яких закінчився термін дії, будуть дійсні до 1 січня 2022 року. На них нараховують пенсії.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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