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Деяким українцям у кілька разів підвищать субсидії. Кого чекає збільшення

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
13 листопада, 07:00
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Наразі споживачі в ОРДЛО отримують 700-1000 гривень субсидії
Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців ОРДЛО
Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців ОРДЛО / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Українцям, які проживають у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей, збільшать розмір субсидії.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла віцепрем'єр із реінтеграції Ірина Верещук.

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Вона пояснила, що зараз багато жителів прифронтових населених пунктів змушені обігрівати житло за допомогою електрики.

За її словами, йдеться про село Трьохізбенка на Луганщині та міста Гірник, Зайцеве, Красногорівка, Новогродівка, Мар'їнка в Донецькій області.

Наразі споживачі у цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень. Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців шляхом ухвалення відповідної постанови.

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"Ми знімемо обмеження щодо актів на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже у листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний хід", – каже віцепрем'єр.

За її словами, на ці потреби потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

Які документи подаються

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

  • заяву про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • довідки про доходи (за потреби);
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • договір найму (оренди) житла (за наявності).

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може розпочати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить громадянам оформлення допомоги, а державі – перевірку субсидіантів.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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