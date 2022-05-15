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Крадуть ковбаси й кондитерку: населення РФ істерить через високі ціни на продукти

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 травня, 16:30
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Російські супермаркети продають товари втридорога, а населення досі не розуміє чому
В РФ ціни на продукти стають все вищими
В РФ ціни на продукти стають все вищими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У магазинах РФ у кілька разів подорожчали товари. Загалом у країні помітне подорожчання навіть на базові продукти. Через це почастішали крадіжки із супермаркетів.

Редакція "Сьогодні" промоніторила російські телеграм-канали та пропонує дізнатися, на що жаліється населення РФ.

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Ціни злетіли

У містах "на льоту" піднімають ціни на продукти, продавці навіть не встигають міняти цінники. Наприклад, в одному з магазинів Твері пачка соку раніше коштувала 95 рублів (43 грн), а тепер – 120 рублів (54 грн), і це не межа. Вартість інших брендів сягає 190-270 рублів за пачку (85-122 грн).

Ціни на сік
Ціни на сік

Ціни на сік
Ціни на сік / Фото: скріншот

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У мережах супермаркетів продають популярну марку розчинної кави по 480 рублів (216 грн). Для порівняння: в Україні середня вартість аналогічної банки становить 154 грн.

Ціни на каву
Ціни на каву / Фото: скріншот

Одна з найдешевших марок зубної пасти тепер коштує 230 рублів (104 грн). Її аналог в Україні оцінюють від 67 грн.

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Ціни на зубну пасту
Ціни на зубну пасту / Фото: скріншот

Майонез від місцевого виробника коштує від 114 рублів (51 грн). Подекуди ціна сягає 203 рублів (91,7 грн).

Ціни на майонез
Ціни на майонез / Фото: скріншот

Масмаркет не відстає з ціноутворенням. До прикладу, дорожчають і шампуні – баночка однієї з найпоширеніших в РФ марок тепер коштує 470 рублів (212 грн), а інколи й всі 520 (235 грн). Той самий шампунь у тому ж об’ємі в Україні можна купити за 80 грн.

Ціни на шампунь
Ціни на шампунь / Фото: скріншот

У російському аналітичному центрі "АБ-Центр" проаналізували дані Росстату, які показують, що впродовж квітня піднялася вартість основних харчових продуктів. Ціни зростають щотижня, зокрема за місяць подорожчали такі продукти:

  • буряк (+12,2%);
  • маргарин (+11,4%);
  • яблука (+8,7%);
  • картопля (+7,7%);
  • шліфований рис (+7,5%);
  • горілка (+1,1%);
  • морожена риба (+1,3%);
  • куряче м’ясо (+1,9%);
  • яловичина на кістці (+2,0%);
  • хліб та борошняні вироби (+2,2%).

Зросла кількість крадіжок

Місцеве видання РБК повідомило, що за останній місяць в РФ суттєво зросла кількість крадіжок в супермаркетах. Люди виносять продукти разом з кошиками, але не платять за них.

Від початку року в одному магазині фіксували в середньому 130 крадіжок, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. Тенденція зберігається не лише в супермаркетах, а тепер поширюється й на магазини з одягом, дитячими товарами, продукцією для дому, саду та ремонту.

У продуктових магазинах кількість злочинів зросла на 27%. Найбільше росіяни виносять із супермаркетів кондитерських виробів (19%), ковбас (16%), алкоголю (14%), сирів (13%), кави та какао (7%). "Середній чек" викраденого продуктового кошика становить 1,5 тис. рублів (677 грн).

Захисний механізм

Ще на початку квітня в російських магазинах придумали систему захисту товарів від покупців. На дорогу продукцію кріплять спеціальний механізм з магнітами, щоб унеможливити чи хоча б ускладнити крадіжку. Деякі товари поміщають у прозорі коробки.

"Підійшла до вітрини з вершковим маслом, на автоматі простягла руку до одного з видів (завжди беру тільки його) і навіть злякалася: кожна пачка у прозорій пластиковій коробочці, і взяти її з полиці можна лише разом із цією коробкою", – розповіла жінка.

Співробітники деяких магазинів пояснюють, що це зроблено для того, щоб захистити товари від крадіжок. Таке довелося робити після випадків, коли покупці почали красти в кишені найпростіші невеликі продукти – шоколад, олію та консерви. Одне з пояснень, чому росіяни вдаються до таких дій, – значне зростання цін на товари.

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні держоргани перевіряють, чому на АЗС виник дефіцит пального. Дізнайтеся також, у скільки обійдеться транспорт, продукти та житло в Іспанії.

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