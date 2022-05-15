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Воруют колбасы и кондитерку: население РФ истерит из-за высоких цен на продукты

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 мая, 16:30
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Российские супермаркеты продают товары втридорога, а население до сих пор не понимает почему
В РФ цены на продукты становятся все выше
В РФ цены на продукты становятся все выше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В магазинах РФ в несколько раз подорожали товары. В целом в стране заметно подорожание даже на базовые продукты. В связи с этим участились кражи из супермаркетов.

Редакция "Сегодня" промониторила российские телеграм-каналы и предлагает узнать, на что жалуется население РФ.

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Цены взлетели

В городах "на лету" поднимают цены на продукты, продавцы даже не успевают менять ценники. Например, в одном из магазинов Твери пачка сока раньше стоила 95 рублей (43 грн), а теперь – 120 рублей (54 грн), и это не предел. Стоимость других брендов достигает 190-270 рублей за пачку (85-122 грн).

Цены на сок
Цены на сок / Фото: скриншот

Цены на сок
Цены на сок / Фото: скриншот

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В сетях супермаркетов продают популярную марку растворимого кофе по 480 рублей (216 грн). Для сравнения: в Украине средняя стоимость аналогичной банки составляет 154 грн.

Цены на кофе
Цены на кофе / Фото: скриншот

Одна из самых дешевых марок зубной пасты теперь стоит 230 рублей (104 грн). Ее аналог в Украине – от 67 грн.

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Цены на зубную пасту
Цены на зубную пасту / Фото: скриншот

Майонез от местного производителя стоит от 114 рублей (51 грн). Кое-где цена достигает 203 рублей (91,7 грн).

Цены на майонез
Цены на майонез / Фото: скриншот

Масс-маркет не отстает с ценообразованием. К примеру, дорожают шампуни – баночка одной из самых распространенных в РФ марок теперь стоит 470 рублей (212 грн), а иногда и все 520 (235 грн). Тот же шампунь в том же объеме в Украине можно купить за 80 грн.

Цены на шампунь
Цены на шампунь / Фото: скриншот

В российском аналитическом центре "АБ-Центр" проанализировали данные Росстата, показывающие, что за апрель поднялась стоимость и основных пищевых продуктов. Цены растут еженедельно, в частности, за месяц подорожали следующие продукты:

  • свекла (+12,2%);
  • маргарин (+11,4%);
  • яблоки (+8,7%);
  • картофель (+7,7%);
  • шлифованный рис (+7,5%);
  • водка (+1,1%);
  • мороженая рыба (+1,3%);
  • куриное мясо (+1,9%);
  • говядина на кости (+2,0%);
  • хлеб и мучные изделия (+2,2%).

Выросло количество краж

Местное издание РБК сообщило, что за последний месяц в РФ существенно возросло количество краж в супермаркетах. Люди выносят продукты вместе с корзинами, но не платят за них.

С начала года в одном магазине фиксировали в среднем 130 краж, что на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тенденция сохраняется не только в супермаркетах, а теперь распространяется и на магазины с одеждой, детскими товарами, продукцией для дома, сада и ремонта.

В продуктовых магазинах количество преступлений выросло на 27%. Больше всего россияне выносят из супермаркетов кондитерских изделий (19%), колбас (16%), алкоголя (14%), сыров (13%), кофе и какао (7%). "Средний чек" похищенной продуктовой корзины составляет 1,5 тыс. рублей (677 грн).

Защитный механизм

Еще в начале апреля в российских магазинах придумали систему защиты товаров от похитителей. На дорогую продукцию крепят специальный механизм с магнитами, чтобы сделать невозможной или хотя бы усложнить кражу. Некоторые товары помещают в прозрачные коробки.

"Подошла к витрине со сливочным маслом, на автомате протянула руку к одному из видов (всегда беру только его) и даже испугалась: каждая пачка в прозрачной пластиковой коробочке, и взять ее с полки можно только вместе с этой коробкой", – рассказала женщина.

Сотрудники некоторых магазинов объясняют, что это сделано для того, чтобы оградить товары от краж. Такое пришлось делать после случаев, когда покупатели стали красть в карманах самые простые небольшие продукты – шоколад, растительное масло и консервы. Одно из объяснений, почему россияне так поступают, – значительный рост цен на товары.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине госорганы проверяют, почему на АЗС возник дефицит топлива. Узнайте также, во сколько обойдется транспорт, продукты и жилье в Испании.

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