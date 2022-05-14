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Місяць мадридського життя: у скільки обійдеться транспорт, продукти та житло в Іспанії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 18:21
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Розповідаємо, скільки коштує місяць життя в Іспанії, – вся правда про роботу, вартість продуктів та житла
Іспанія має доволі демократичні ціни
Іспанія має доволі демократичні ціни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну чимало українців, які шукали прихистку за кордоном, виїхало саме до Іспанії. Теплий клімат, море, відносно недороге життя робить цю країну популярним напрямком.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць життя в Іспанії.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в цій країні для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 1056 доларів (орієнтовно 30,8 тис. грн за курсом 14 травня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Вартість продуктів в Іспанії порівняно невисока, деякі позиції навіть дешевші, ніж в Україні. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів в Іспанії TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Іспанії та Україні
ПродуктЦіна продукту в ІспаніїЦіна продукту в Україні
Молоко, 1 л24,40 грн32,90 грн
Буханець білого хліба29,76 грн22,70 грн
Білий рис, 1 кг30,30 грн53,03 грн
Яйця, 10 шт43,1 грн31 грн
Твердий сир, 1 кг285,58 грн305,90 грн
Філе куряче, 1 кг179,93 грн119,90 грн
Яловича вирізка, 1 кг323,65 грн239,48 грн
Яблука, 1 кг50,41 грн13,09 грн
Банани, 1 кг46,66 грн47,90 грн
Картопля, 1 кг30,03 грн11,88 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Іспанії в середньому коштує 158 грн, пляшка вина — 158 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 48,80 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 317 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb. Також можна пошукати варіанти на сайті Idealista. Житло в Іспанії — то чи не найбільша стаття витрат.

Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Італії, то можемо сказати:

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  • однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 18,3 тис. грн;
  • однокімнатна квартира далі від центру - 13,5 тис. грн;
  • трикімнатна квартира в центрі міста – 29 тис. грн;
  • трикімнатна далі від центру – орієнтовно 21 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Мадриді на прикладі. За даними Airbnb, знайти житло на одного можна від 700 доларів до 2 тис. (20,4 тис-60 тис. грн).

Вартість оренди
Вартість оренди

Комунальні послуги коштують у середньому 3,5 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 44,51 грн, проїзний на місяць – 1,3 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 95,19 грн, кожен наступний кілометр - 33,52 грн. Вартість 1 л бензину – 37,27 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 5,09 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 1,1 тис. грн на місяць.

Робота для українців

Вакансії в Іспанії в сфері інформаційних технологій і комунікацій, інженерів представлені на сайтах:

Для пошуку роботи медикам і лікарям створено сайт PMFARMA. Сайт EMPLEOENTYRISMO призначений для працевлаштування в сфері туризму та готельного бізнесу.

Знайти роботу можна також на сайті Jooble.

Наразі в Іспанії пропонують такі вакансії для українців:

Дані Інституту статистики Іспанії свідчать про те, що в середньому жителі країни заробляють 1 829,13 євро в місяць (до вирахування податків).

Допомога біженцям в Іспанії

Кожен українець, що перетинає кордон з ЄС, автоматично отримує статус тимчасового захисту. З ним біженці можуть їхати до будь-якої країни ЄС та жити там.

Громадяни України, які не мають змогу утримувати себе самостійно, можуть розраховувати на місце в іспанських Центрах прийому біженців. В іншому випадку є можливість самостійно наймати житло чи кімнату в хостелі чи готелі.

Волонтери пропонують безоплатне приватне житло в різних містах Іспанії. Знайти оголошення або подати заявку можна на спеціальних сайтах офіційних волонтерських організацій. Наприклад, на сторінці "Прихисток" https://prykhystok.in.ua/ можна знайти безплатне житло, яке надають іспанці.

Щоб отримати підтримку, треба звернутися до Центрів прийому біженців (OAR).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді та Італії.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.

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