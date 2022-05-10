Порти блокує Росія: які продукти подорожчають через брак українського зерна

Українські порти блокують росіяни — це може спровокувати панічні настрої через брак продуктів у деяких країнах

М'ясо та яйця подорожчають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на м'ясо та яйця, ймовірно, сильно зростуть у багатьох країнах світу вже найближчим часом.

Про це під час брифінгу сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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За його словами, певні країни, серед яких Китай, минулого року значно наростили свої продовольчі резерви. Але в деяких країнах Північної Африки та Близького Сходу запасів зерна вистачить лише до часу збирання врожаю цього сезону. Якщо росіяни продовжать блокаду українських морських портів, у цих регіонах розпочнеться продовольча паніка.

"Тому, якщо українські порти не будуть розблоковані й не будуть знайдені інші логістичні шляхи, цю проблему відчують навіть ті країни, які раніше ніколи про неї не замислювалися і не стикалися (з нею)", – сказав Микола Сольський.

Міністр зазначив, що дефіцит українського зерна позначиться глобально на світовій продовольчій безпеці, адже воно бере участь у ланцюжках виробництва багатьох продуктів, наприклад м'яса та яєць. Криза постачання може спровокувати подорожчання цих продуктів — ціни зростуть приблизно на 20-30%.

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Які продукти вже подорожчали в Україні через війну

Після першого місяця повномасштабної війни з Росією в Україні найбільше зросли ціни на овочі.

Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7%, і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква – на 27,3%, до 20,1 грн за кілограм.

Сильно подорожчала картопля: ціна за кілограм становить уже 11,7 грн, на 22,6% більше, ніж у лютому. Інші продукти також стрімко дорожчають:

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буряк – на 24,8%, до 21,9 грн за кілограм;

гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм;

яблука – на 11%, до 14,3 грн за кілограм;

пшоно – на 10,4%, до 21,5 грн за кілограм;

сало – на 8,5%, до 116,4 грн за кілограм;

морожена риба – на 8,2%, до 114,5 грн за кілограм;

свинина – на 5,7%, до 130,6 грн за кілограм.

Раніше ми писали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, а також в якому регіоні України найбільші зарплати.