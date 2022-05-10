Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Порти блокує Росія: які продукти подорожчають через брак українського зерна

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 16:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські порти блокують росіяни — це може спровокувати панічні настрої через брак продуктів у деяких країнах
М'ясо та яйця подорожчають
М'ясо та яйця подорожчають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на м'ясо та яйця, ймовірно, сильно зростуть у багатьох країнах світу вже найближчим часом.

Про це під час брифінгу сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Реклама

За його словами, певні країни, серед яких Китай, минулого року значно наростили свої продовольчі резерви. Але в деяких країнах Північної Африки та Близького Сходу запасів зерна вистачить лише до часу збирання врожаю цього сезону. Якщо росіяни продовжать блокаду українських морських портів, у цих регіонах розпочнеться продовольча паніка.

"Тому, якщо українські порти не будуть розблоковані й не будуть знайдені інші логістичні шляхи, цю проблему відчують навіть ті країни, які раніше ніколи про неї не замислювалися і не стикалися (з нею)", – сказав Микола Сольський.

Міністр зазначив, що дефіцит українського зерна позначиться глобально на світовій продовольчій безпеці, адже воно бере участь у ланцюжках виробництва багатьох продуктів, наприклад м'яса та яєць. Криза постачання може спровокувати подорожчання цих продуктів — ціни зростуть приблизно на 20-30%.

Реклама

Які продукти вже подорожчали в Україні через війну

Після першого місяця повномасштабної війни з Росією в Україні найбільше зросли ціни на овочі.

Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7%, і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква – на 27,3%, до 20,1 грн за кілограм.

Сильно подорожчала картопля: ціна за кілограм становить уже 11,7 грн, на 22,6% більше, ніж у лютому. Інші продукти також стрімко дорожчають:

Реклама
  • буряк – на 24,8%, до 21,9 грн за кілограм;
  • гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм;
  • яблука – на 11%, до 14,3 грн за кілограм;
  • пшоно – на 10,4%, до 21,5 грн за кілограм;
  • сало – на 8,5%, до 116,4 грн за кілограм;
  • морожена риба – на 8,2%, до 114,5 грн за кілограм;
  • свинина – на 5,7%, до 130,6 грн за кілограм.

Раніше ми писали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, а також в якому регіоні України найбільші зарплати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31812.86

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2420.76

Litecoin (LTC)

82.8

Ripple (XRP)

0.52

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти