Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Дефіцит чи змова? Держоргани перевірять, чому на АЗС виник дефіцит пального

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 11:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інформація від влади, споживачів та роздрібних продавців щодо наявності продукції на заправках відрізняється
Тривають перевірки на заправках
Тривають перевірки на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку травня Антимонопольний комітет перевіряє ситуацію на ринку пального в Україні.

Як повідомили у пресслужбі відомства, отримані дані є суперечливими – пального достатньо, але деякі оператори його не продають на заправках чи сприяють утворенню черг на декілька кілометрів.

Реклама

"Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції", – зазначили в АМКУ.

Перевірятимуть, чи в квітні-травні дефіцит пального був пов’язаний з нестачею бензину й дизелю, чи це була змова найбільших гравців ринку. У рамках моніторингу члени комітету зустрілися з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.

"Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації", – зазначила заступниця голови АМКУ Анжеліка Коноплянко.

Реклама

Своєю чергою представники бізнесу переконують, що розв’язати проблему швидко заважає державне регулювання цін на пальне та неможливість різкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку.

Бензинова криза триває

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що пального в Україні вистачає не всім, а ціни зростають. Після постачання озброєння в країну, закупівля бензину й дизелю є другою за важливістю. Уряд намагається розв’язати проблему з дефіцитом пального.

Наявних запасів бензину на заправках має вистачити не більше, ніж на 5 днів, а дизелю – на 3. Водночас за попередніми оцінками, черги на АЗС зникнуть, коли запасів вистачатиме на 15 днів, як раніше.

Реклама

До кінця травня в Україну мають привезти до 360 тис. тонн пального за різними логістичними маршрутами. Зараз українці, в середньому, використовують 13 тис. тонн бензину й дизелю на добу.

"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Була досягнута домовленість про те, що 35 тис. тонн на місяць ми отримуватимемо як держава. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тис. тонн", – сказала Свириденко.

Окрім цього, "Нафтогаз" тепер укладає контракти на закупівлю пального за кордоном. Як зазначила міністерка, головні постачальники пального у ЄС не були готові до зростання попиту від України. Тому з ними проводили переговори, аби вони переорієнтувалися на український ринок. У порівнянні з березнем, імпорт зріс.

Раніше "Сьогодні" писали, що за місяць або два ситуація з дефіцитом пального має стабілізуватися. Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповів, що також знову почне зростати попит на пальне через сільгоспвиробників та збирання врожаю. Бензин, дизель та скраплений газ везуть в Україну із США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29835.73

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2036.21

Litecoin (LTC)

68.04

Ripple (XRP)

0.42

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти