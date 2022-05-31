Крадуть навіть черешню: російські загарбники відбирають врожай у фермерів Мелітополя

Російські окупанти продовжують мародерити у Запорізькій області

Окупанти відбирають продукцію у фермерів / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області вже достигла знаменита місцева черешня, однак продати її українським аграріям не судилося.

Як розповів міський голова Іван Федоров у ефірі всеукраїнського телемарафону, російські загарбники почали відбирати ягоди у тих, хто їх виростив.

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Продавці товару не можуть виїхати, з огляду на тимчасову окупацію, тож єдиний вихід – реалізувати черешню на місці. Однак окупанти не поспішають платити за продукцію: примусово зібрали всю наявну партію, але гроші пообіцяли видати потім.

"За кілька днів до реалізації рашисти зібрали всіх фермерів, які її (Мелітопольську черешню – ред.) вирощують у великих обсягах та запропонували "співпрацю", – зазначив Федоров.

Українські аграрії не довірять загарбникам. Як водиться в росіян, жодних гарантій вони не дають. Тож фермери побоюються, що вкладені у вирощування черешні гроші ніяк не окупляться.

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Захищений продукт

Легендарна Мелітопольська черешня має сертифікат якості GI та є зареєстрованим брендом з 2019 року. Такий крок дозволив українським виробникам захистити свою власність та відкрити нові ринки збуту в Європі.

Уже кілька років унікальним продуктам з України надають сертифікат GI. Першим його отримала гуцульська овеча бриндзя, яку виготовляють на Закарпатті, в Івано-Франківській та частково Чернівецькій областях.

Проєкт "Географічні вказівки в Україні" фінансується ЄС. Його метою є розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з Євросоюзом. Лейбли GI (geographical indications) вказують на місце походження продукту, географічне зазначення або традиційність.

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Вивозять українське до Криму

Тимчасове захоплення Херсонської області росіянами призвело до масового вивезення продуктів, зокрема овочів, які традиційно вирощують в регіоні, до тимчасово окупованого Криму. Окупанти не пропускають товари в Україну, але вивозять їх на півострів та продають за безцінь.

Місцеві видання повідомляють, що молоду капусту збували по 10 грн, редиску – по 3 грн, а огірки – по 10 грн за кілограм. Це у 3-7 разів дешевше, ніж коштує ця продукція на підконтрольних Україні територіях

Зараз фермери із західних областей намагаються збільшити виробництво традиційних херсонських культур – томатів, перцю, баклажанів та цибулі. Однак імпортувати їх, скоріш за все, таки доведеться. Українці також ризикують залишитися влітку без кавунів та динь, оскільки імпортна продукція буде мінімум вдвічі дорожчою.

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