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Крадуть навіть черешню: російські загарбники відбирають врожай у фермерів Мелітополя

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 13:15
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Російські окупанти продовжують мародерити у Запорізькій області
Окупанти відбирають продукцію у фермерів
Окупанти відбирають продукцію у фермерів / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області вже достигла знаменита місцева черешня, однак продати її українським аграріям не судилося.

Як розповів міський голова Іван Федоров у ефірі всеукраїнського телемарафону, російські загарбники почали відбирати ягоди у тих, хто їх виростив.

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Продавці товару не можуть виїхати, з огляду на тимчасову окупацію, тож єдиний вихід – реалізувати черешню на місці. Однак окупанти не поспішають платити за продукцію: примусово зібрали всю наявну партію, але гроші пообіцяли видати потім.

"За кілька днів до реалізації рашисти зібрали всіх фермерів, які її (Мелітопольську черешню – ред.) вирощують у великих обсягах та запропонували "співпрацю", – зазначив Федоров.

Українські аграрії не довірять загарбникам. Як водиться в росіян, жодних гарантій вони не дають. Тож фермери побоюються, що вкладені у вирощування черешні гроші ніяк не окупляться.

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Захищений продукт

Легендарна Мелітопольська черешня має сертифікат якості GI та є зареєстрованим брендом з 2019 року. Такий крок дозволив українським виробникам захистити свою власність та відкрити нові ринки збуту в Європі.

Уже кілька років унікальним продуктам з України надають сертифікат GI. Першим його отримала гуцульська овеча бриндзя, яку виготовляють на Закарпатті, в Івано-Франківській та частково Чернівецькій областях.

Проєкт "Географічні вказівки в Україні" фінансується ЄС. Його метою є розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з Євросоюзом. Лейбли GI (geographical indications) вказують на місце походження продукту, географічне зазначення або традиційність.

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Вивозять українське до Криму

Тимчасове захоплення Херсонської області росіянами призвело до масового вивезення продуктів, зокрема овочів, які традиційно вирощують в регіоні, до тимчасово окупованого Криму. Окупанти не пропускають товари в Україну, але вивозять їх на півострів та продають за безцінь.

Місцеві видання повідомляють, що молоду капусту збували по 10 грн, редиску – по 3 грн, а огірки – по 10 грн за кілограм. Це у 3-7 разів дешевше, ніж коштує ця продукція на підконтрольних Україні територіях

Зараз фермери із західних областей намагаються збільшити виробництво традиційних херсонських культур – томатів, перцю, баклажанів та цибулі. Однак імпортувати їх, скоріш за все, таки доведеться. Українці також ризикують залишитися влітку без кавунів та динь, оскільки імпортна продукція буде мінімум вдвічі дорожчою.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ПриватБанк запустив нову послугу для українців та чому S&P знизило кредитний рейтинг України.

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