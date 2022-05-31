Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк запустив нову послугу для українців – що можна зробити з будь-якою карткою

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, у яких містах українцям буде доступна нова послуга ПриватБанку
ПриватБанк запускає нову послугу
ПриватБанк запускає нову послугу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Реклама

Він має назву "Поповнення на касі" і дає змогу поповнювати картки українських банків не лише у терміналах та відділеннях, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Таким чином можна поповнити свою картку на суму від 20 до 4999 грн. Це розповсюджуються на картки усіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Як цим скористатися?

Під час оплати покупок скажіть касиру, що хочете поповнити свою картку і прикладіть її до терміналу, або введіть номер, якщо це не ваша картка.

Реклама

Комісія за послугу "Поповнення на касі" становить 0,5% від суми поповнення. Наразі послуга працює у пілотному режимі на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах на Західній Україні.

Запустити такий сервіс у інших містах обіцяють незабаром.

Нові правила ПриватБанку

З 1 червня фінустанова повертає деякі довоєнні правила кредитування, зокрема – скасовує кредитні канікули, які були запроваджені на початку війни.

Реклама

Крім цього ПриватБанк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками і продовжить пільгові умови їх обслуговування.

Деякі пільги можна зберегти за собою, наприклад, якщо вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для вас будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%.

Якщо цього не робити, то відсотки вам нараховуватимуть за довоєнною ставкою 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії після скасування кредитних канікул будуть діяти особливі умови обслуговування, які саме, поки точно не відомо.

Зауважте, що такі умови триватимуть до серпня 2022 року, а потім будуть знову переглянуті.

"Сьогодні" раніше писали, яка проблема виникла у клієнтів ПриватБанку з оплатою в інтернеті і розповідали, який курс долара встановили найпопулярніші українські банки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31574.47

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1970.83

Litecoin (LTC)

68.71

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти