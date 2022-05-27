ПриватБанк блокирует дистанционное обслуживание клиентов за рубежом — что происходит

Рассказываем, какие проблемы за рубежом могут возникнуть у клиентов ПриватБанка

Клиент столкнулся с проблемами в дистанционном обслуживании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что с пользованием услугами банка за границей возникают проблемы. Так, он всеми возможными способами пытался изменить свой финансовый номер за границей, однако в конечном итоге ему вообще заблокировали доступ к дистанционному обслуживанию.

Об этом он рассказал на сайте Минфина.

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По его словам, он сейчас находится в стране, где роуминг мобильного оператора, которому принадлежит финансовый номер, не работает. Клиент банка обратился в службу поддержки с просьбой изменить его. Однако после нескольких попыток пройти фотоверификацию у него так ничего и не получилось.

"...то браузер не тот, то камера плохая и т. п", – написал он.

Впоследствии вообще у него появилось уведомление, в котором сказано: "к сожалению, дистанционное обслуживание невозможно. Во время прошлого обращения вы предоставили личные данные, отличающиеся от указанных в банке. Пожалуйста, обратитесь в любое отделение ПриватБанка и вместе с сотрудником отделения обновите данные — это займет 5 минут. Закон Украины обязывает обновляет информацию. Извините за неудобства!".

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Клиент утверждает, что на руках у него все необходимые документы есть, камера на телефоне хорошая, а находится он за 5 тыс. км от Украины.

Что ответили в банке?

В банке же подтвердили, что для успешного прохождения процедуры фотоидентификации важно, чтобы фотография была четкого качества, текст на документе должен быть читаемым, руки полностью должны быть на фото, не обрезаны, чтобы точно было понятно, что документ держите именно вы.

"К сожалению, предоставленное вами фото не соответствовало этим требованиям. В случае, если клиент при обращении в поддержку предоставляет личные данные, отличные от указанных в банке — действительно, в целях безопасности, дистанционное обслуживание невозможно. Мы передали ваш вопрос коллегам, которые его рассмотрят и по результату вам позвонят по телефону", — написали представители ПриватБанка.

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ПриватБанк меняет условия

С 1 июня ПриватБанк отменяет все льготные условия по своим кредиткам. В том числе будет повышена кредитная ставка – до 3,5%, а кредитные каникулы продлевать не будут.

То есть все кредитные карты возвращаются на довоенный уровень. Но в банке заверили, что клиентам, которые не смогут оплачивать кредит, предложат иной вариант для решения проблемы и не бросят на произвол.

Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал, что украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действий, продолжат возвращать долги по собственному желанию.

До конца механизм работы кредитных карт с 1 июня непонятен, "Сегодня" сообщат все подробности, как только они станут известны.

Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов, а также писали, как ПриватБанк обвинили в валютных махинациях.