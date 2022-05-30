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Наличный доллар отправился в свободное плаванье – какой курс установили банки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 11:43
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Рассказываем, что происходит с наличным курсом доллара в популярных украинских банках 30 мая
Банки установили новый курс доллара
Банки установили новый курс доллара / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Банки установили для украинцев новый наличный курс доллара на 30 мая.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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Напомним, что официальный курс доллара до сих пор заморожен Нацбанком и составляет 29,25 грн/долл.

Банки выставили такой курс покупки/продажи доллара:

  • ПриватБанк – 35.9/36.4 грн/долл;
  • Ощадбанк – 35.7/36.5 грн/долл;
  • Укрэксимбанк – 35,0 грн/36,25 грн/долл;
  • Райффайзен Банк – 35,7/36,6 грн/долл;
  • ПУМБ – 36,1/36,6 грн/долл;
  • Укргазбанк – 35,5/36,5 грн/долл;
  • Альфа-Банк – 35,0/36,0 грн/долл.

Что будет с долларом на этой неделе?

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня" в эксклюзивном комментарии, что средний курс продажи американской валюты в период с 30 мая по 5 июня будет колебаться в рамках 36-38 гривен.

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Разница в прогнозе достаточно большая потому, что в настоящий момент уровень спекулятивности рынка очень высокий.

"Отмена ограничений на курс продажи валюты банками спровоцировала рост гривни против доллара с уровня 38,4 до 36,5 грн. Но в тоже время мы получаем новости о дефиците бюджета страны, предстоящем сокращении пенсионных и социальных выплат, задержках кредитования со стороны других стран, а также помним, что в стране еще идет война и разрушения инфраструктуры не прекращаются", – рассказывает эксперт.

Что это означает?

По словам Орыщака, это рано или поздно приведет к девальвации национальной валюты, поэтому украинцы, у которых еще остались накопления в гривне, постараются купить на них доллары.

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Украина, отмечает аналитик, входит в очень сложный период, ведь с каждым днем появляется все больше сигналов о падении экономики, а разрушения инфраструктуры продолжаются.

Поэтому если не прекратить войну и не начать немедленное восстановление страны, то гривня будет постепенно падать все ниже, а начнется это уже с июня 2022 года.

"Сегодня" ранее писали, где лучше всего покупать доллар, чтобы сэкономить и рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса американской валюты и к чему это может привести.

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