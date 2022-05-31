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Воруют даже черешню: российские захватчики отбирают урожай у фермеров Мелитополя

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 13:15
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Российские оккупанты продолжают мародерствовать в Запорожской области
Оккупанты отбирают продукцию у фермеров
Оккупанты отбирают продукцию у фермеров / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области уже созрела знаменитая местная черешня, однако продать ее украинским аграриям не суждено.

Как рассказал городской голова Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона, российские захватчики начали отбирать ягоды у тех, кто их вырастил

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Продавцы товара не могут выехать, учитывая временную оккупацию, поэтому единственный выход – реализовать черешню на месте. Однако оккупанты не спешат платить за продукцию: принудительно собрали всю имеющуюся партию, но деньги пообещали выдать потом.

"За несколько дней до реализации рашисты собрали всех фермеров, которые ее (Мелитопольскую черешню – ред.) выращивают в больших объемах и предложили "сотрудничество", – отметил Федоров.

Украинские аграрии не доверяют захватчикам. Как водится у россиян, никаких гарантий они не дают. Поэтому фермеры опасаются, что вложенные в выращивание черешни деньги никак не окупятся.

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Защищенный продукт

Легендарная Мелитопольская черешня имеет сертификат качества GI и является зарегистрированным брендом с 2019 года. Такой шаг позволил украинским производителям защитить свою собственность и открыть новые рынки сбыта в Европе.

Уже несколько лет уникальным продуктам Украины предоставляют сертификат GI. Первым его получила гуцульская овечая брындзя, которую изготовляют в Закарпатье, в Ивано-Франковской и частично Черновицкой областях.

Проект "Географические указатели в Украине" финансируется ЕС. Его цель – развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом. Лейблы GI (geographical indications) указывают место происхождения продукта, географическое расположение или традиционность.

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Вывозят украинское в Крым

Временный захват Херсонской области россиянами привел к массовому вывозу продуктов, в частности овощей, традиционно выращиваемых в регионе, во временно оккупированный Крым. Оккупанты не пропускают товары в Украину, но вывозят их на полуостров и продают за бесценок.

Местные издания сообщают, что молодую капусту сбывали по 10 грн, редиску – по 3 грн, а огурцы – по 10 грн за килограмм. Это в 3-7 раз дешевле, чем стоит эта продукция на подконтрольных Украине территориях.

Сейчас фермеры из западных областей пытаются увеличить производство традиционных херсонских культур – томатов, перца, баклажанов и лука. Однако импортировать их, скорее всего, таки придется. Украинцы также рискуют остаться летом без арбузов и дынь, поскольку импортная продукция будет минимум вдвое дороже.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что ПриватБанк запустил новую услугу для украинцев и почему S&P снизило кредитный рейтинг Украины.

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