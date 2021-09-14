Накопичувальні пенсії в Україні: у Світовому банку запропонували джерело грошей

Віце-президент Світового банку вважає, що накопичувальні пенсії не повинні проводитися за рахунок нинішніх або майбутніх пенсіонерів

У Світовому банку звернули увагу на необхідність переглянути витрати Пенсійного фонду

В Україні можуть ввести накопичувальний рівень пенсійної системи за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом. Таким чином їх можна формувати без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду.

Про це заявила віце-президент Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків. Тому в разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві повинна бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту", – сказала Б'єрде.

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Анна Б'єрде також підкреслила, що є інше важливе завдання – необхідність переглянути витрати Пенсійного фонду, які фактично здійснюються за рахунок державних пільг і гарантій, але не завжди є частиною пенсійних зобов'язань.

"Насправді об'єднання різних грошових виплат і надбавок, які фінансуються із загального бюджету, в чітку і універсальну програму базових пенсій, доповнює основну схему страхування, в значній мірі вирішило б проблеми дефіциту ПФ", – вказала віце-президент СБ.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і наразі становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).