Хто має право на пенсію за вислугою років: список категорій

Деяким українцям можуть призначити пенсію за вислугою років незалежно від їхнього віку

Пенсія за вислугою років призначення не так як звичайна трудова пенсія / Фото: Сьогодні

Крім звичайної пенсії за віком, деякі українці можуть претендувати на пенсію за вислугою років. Зазвичай для її отримання потрібен спеціальний стаж, який може бути цивільним або військовим. Для одних категорій осіб пенсія за вислугою років призначається після досягнення певного віку, а для інших – не залежить від віку.

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Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду (ПФУ).

Пенсія за віком і пенсія за вислугу років мають різну природу і підстави для призначення.

Право на призначення пенсії за вислугу років мають:

деякі працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення. Перелік їхніх посад затверджений в постанові Кабміну;

окремі категорії працівників авіації і льотно-випробувального складу;

робітники локомотивних бригад;

окремі категорії працівників, які здійснюють перевезення та підтримують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітені;

водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах;

механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;

працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, зайнятих на польових роботах;

робітники і майстри, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві;

артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, установ і колективів.

Представникам цих категорій потрібно мати достатню кількість спеціального стажу і досягти 60 років.

Незалежно від віку пенсія призначається:

працівникам авіації і льотно-випробувального складу;

працівникам освіти, охорони здоров'я, а також соціального забезпечення, в будинках-інтернатах для престарілих, людей з інвалідністю та спеціальних службах;

спортсменам;

артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів.

Скільки потрібно спеціального стажу

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Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, вислуга яких на відповідних посадах становить щонайменше:

25 років (станом на 1 квітня 2015 року);

25 років 6 місяців (станом на 31 грудня 2015 року);

26 років 6 місяців (станом на 11 жовтня 2017 року).

Нагадаємо, батькам тяжкохворих дітей переглянуть стаж для пенсії.

До того ж деякі категорії українців можуть підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки.

При цьому українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: