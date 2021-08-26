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У 50 років і раніше. Хто в Україні може вийти на пенсію достроково – список

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
26 серпня, 06:30
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Незважаючи на те, що в Україні встановлено єдиний вік для виходу на пенсію, в деяких випадках українці мають право вийти на пенсію до досягнення цього віку
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В Україні підвищили мінімальний пенсійний вік для жінок до 60 років. Тепер чоловіки і жінки можуть в одному віці йти на пенсію, проте у деяких є право і на достроковий вихід на пенсію в 50 років.

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Про це пише pensia.ua.

Хто може достроково йти на пенсію:

  • жінки, які народили п'ятеро і більше дітей та які виховали їх до шестирічного віку;
  • матері дітей з інвалідністю з народження;
  • люди в зв'язку з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики, інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з дитинства I групи);
  • люди, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи;
  • люди, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції в момент зняття її з експлуатації;
  • окремі категорії осіб з числа учасників антитерористичної операції.

Вимоги до стажу

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижче, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу.

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Нагадаємо, українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік:

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