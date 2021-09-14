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Накопительные пенсии в Украине: во Всемирном банке предложили источник денег

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
14 сентября, 06:10
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Вице-президент Всемирного банка считает, что накопительные пенсии не должны проводиться за счет нынешних или будущих пенсионеров
Во Всемирном банке обратили внимание на необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда
Во Всемирном банке обратили внимание на необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда

В Украине могут ввести накопительный уровень пенсионной системы за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Таким образом их можно формировать без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.

Об этом заявила вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента", – сказала Бьерде.

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Анна Бьерде также подчеркнула, что есть другое важное задание – необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда являются частью пенсионных обязательств.

"На самом деле объединение разных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняющую основную схему страхования, в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", – указала вице-президент ВБ.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

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Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

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