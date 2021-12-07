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Влада до такого не готова. На скільки зростуть зарплати українців у 2022 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 13:37
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У країнах Євросоюзу спостерігається тенденція збільшення мінімалки до 60% від середньої зарплати
Мінімальна зарплата буде 6500 гривень і лише у жовтні 2022 року
Мінімальна зарплата буде 6500 гривень і лише у жовтні 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 року в українців зросте мінімальна зарплата, вона становитиме 15 778 грн. А мінімальну зарплату підвищать лише у жовтні та на 200 гривень.

Такі прогнози опубліковані Міністерством економіки у консенсус-прогнозі.

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Згідно з експертними оцінками більшості аналітиків, середня зарплата становитиме:

  • у 2022 році – 15 778 грн;
  • у 2023 році – 17 425 грн;
  • у 2024 році – 19 258 грн.

А мінімальна зарплата буде 6500 гривень і лише у жовтні вона зросте до 6700. Її рівень майже рік не переглядатимуть, що може призвести до розриву у рівні доходів між середнім класом та найменш забезпеченим.

Зазначимо, що у країнах Євросоюзу спостерігається тенденція збільшення мінімалки до 60% від середньої зарплати.

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Отже, в Україні вона мала б бути:

  • у 2022 році – 9466 грн;
  • у 2023 році – 10 455 грн;
  • у 2024 році – 11 554 грн.

Проте українська влада не готова до таких цифр. Водночас, таке підвищення мінімалки скоротило б рівень бідності населення, збільшило б надходження до місцевого та державного бюджету, Пенсійного фонду. А також допомогло б скоротити тіньовий фонд оплати праці.

Де платять найбільше

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що найкраща оплата праці відбувається у Києві, Чернівецькій Кіровоградській, Івано-Франківській та Рівненській області.

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А ось менше платять у Київській області, а також на Закарпатті, у Чернігівській, Луганській та Тернопільській областях.

Більше того, в Україні найзатребуванішими роботодавцями спеціальностями були продажі (17,9%), IT (11,7%) та банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще у серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники посідали четверту позицію.

Раніше ми повідомляли, що Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.

Нагадаємо, що в Україні зросла заборгованість із заробітної плати. Найбільше держава винна Донецькій області (більше 1 млрд грн), найменше – Чернівецькій (більше 3,3 млн грн). Сума заборгованості перед мешканцями Києва становить понад 546 млн. грн.

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