Кого активно шукають роботодавці? ТОП-3 популярні спеціальності в Україні

В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностей вересня були продажі (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6.5%).
За даними кадрового порталу grc.ua, ще в серпні серед найактуальніших категорій жовтня були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.
У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5.4% всіх актуальних вакансій вересня).
З чим це пов'язано?
Причиною падіння затребуваності фахівців категорії "Медицина, фармацевтика" називають зниження випадків коронавірусу в серпні і на початку вересня. Однак через те, що вже в середині вересня в Україні тривало зростання захворюваності, категорія на 1 жовтня з восьмого місця піднялася на п'яте.
Яких вакансій в Україні найменше?
Найменше відкритих вакансій було для фахівців, які шукають роботу в таких категоріях:
Далі по темі
- інсталяція та сервіс (0.5% всіх актуальних вакансій вересня);
- видобуток сировини (0.3%);
- спортивні клуби/фітнес/салони краси (0.3%);
- страхування (0.3%);
- державна служба/некомерційні організації (0.2%).
А що в Польщі?
Найчастіше роботу в Польщі пропонують таким фахівцям:
- робочим (14%);
- зі сфери ІТ (13% всіх актуальних вакансій регіону);
- зі сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
- зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
- зі сфери "Продажі" (7%).
Найменше вакансій (менше 0.1%) відкрито в категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" і "Безпека".
Раніше ми писали, що українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.