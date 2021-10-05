Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Велика Британія до 2035 року повністю перейде на електроенергію з "чистих джерел"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
5 жовтня, 16:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на те, що більше половини електроенергії наразі надходить з низьковуглецевих джерел, країна як і раніше сильно залежить від газу
Джонсон заявив, що перехід на поновлювані джерела енергії захистить споживачів від коливань імпортних цін на нафту і газ
Джонсон заявив, що перехід на поновлювані джерела енергії захистить споживачів від коливань імпортних цін на нафту і газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Велика Британія планує до 2035 року повністю перейти на електроенергію з "чистих джерел" – основу енергосистеми становитимуть поновлювані джерела енергії і атомні електростанції.

Як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, власне виробництво чистої енергії допоможе також знизити і витрати, передає Bloomberg.

Реклама

"Вперше Велика Британія не залежатиме від вуглеводнів, що надходять з-за кордону, з усіма примхами цін на вуглеводні і ризиками для кишень людей і споживачів", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що після 2030 року британці більше не зможуть купити новий автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння на вуглеводневому паливі.

"Ми збираємося перейти на електромобілі або автомобілі, що працюють на водні або на чистій енергії того чи іншого типу", – зазначив Джонсон.

Реклама

У Фінляндії з'явиться потужна електростанція

У Паллоневі, заболоченому районі на півдні Фінляндії, планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 500 МВт.

У проекті сонячної електростанції, який розробляє спеціальносозданная компанія ATP Palloneva, вказана вартість сонячної енергії. Її оцінюють в менш 0,04 євро/кВт*год. Для Фінляндії це дуже дешево, адже країна не може похвалитися високою сонячною радіацією.

Також ми писали про те, що в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку в зелений водень. А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100% -му водні.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Фінанс-дайджест
Головне про Гроші
Green energy
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти