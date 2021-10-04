У Фінляндії побудують нову електростанцію – потужніше всієї сонячної енергетики країни

Будівництвом сонячної електростанції займається міжнародний консорціум – фінські і голландські фахівці

Сонячна електростанція займе 500 га занедбаних торфовищ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Паллоневі, заболоченому районі на півдні Фінляндії, планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 500 МВт.

Про це повідомляє PV Magazine.

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На даному етапі влада розглядає проєкт сонячної електростанції, який розробляє спеціальностворена компанія ATP Palloneva.

"Ми прагнемо завершити процес отримання дозволів протягом наступного року або в першій половині 2023 року, що дозволить нам отримати фінансування відразу після цього. Якщо все піде добре, будівництво електростанції може початися в 2023 році, а завершення планується в 2024 році", – сказав Ард де Пут, власник голландської компанії De Vrije Wind BV, якій належить третина ATP.

Будівництвом сонячної електростанції займається міжнародний консорціум. У нього входять: голландська De Vrije Wind, фінські компанії Kaskisten Tuulivoima Oy і Kauhanummi Oy.

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Також, вони мають намір побудувати в цьому районі вітрову електростанцію потужністю 45 МВт і інвестувати в обидва об'єкти в цілому 400 євро. Сонячний парк займе 500 га занедбаних торфовищ.

"Але це не обов'язково буде гібридний проєкт, і кожна електростанція може подавати електроенергію в мережі через окремі сполуки", – пояснив Де Пут.

За його словами, на даному етапі, консорціум прагне залучити більше інвесторів і укласти угоди про покупку електроенергії (PPA) з місцевими комунальними підприємствами та великими енергоємними компаніями. Електростанція може продавати частину електроенергії на спотовому ринку або використовувати її для виробництва зеленого водню.

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"Забезпечення одного або декількох PPA до 70% потужності проекту матиме вирішальне значення для його подальшого розвитку", – заявив Де Пу.

У проекті зазначено вартість сонячної енергії. Її оцінюють в менш 0,04 євро / кВт * год. Для Фінляндії це дуже дешево, адже країна не може похвалитися високою сонячною радіацією.

"Великомасштабні сонячні електростанції стають конкурентоспроможними з вітроенергетикою в Фінляндії, і їх LCOE тепер стають все ближче", – заявив він.

Відзначимо, що встановлена потужність сонячної енергетики Фінляндії за підсумками 2021 року склала 391 МВт. Тобто нова електростанція, якщо буде побудована, буде більшою, ніж вся сонячна енергетика країни.

Водень у процесі "зеленого переходу"

Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

як чисту енергіюї для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Зелений водень найефективний на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

Нагадаємо, 2020 року в рамках Європейської зеленої угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником воднюдо Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку на зелений водень. А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100%-вому водні.