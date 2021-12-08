В Україні впали ціни на зерно: скільки коштує пшениця 8 грудня

Незважаючи на рекордний урожай, зерно експортували за кордон, а у країні виник дефіцит

Зерно в Україні змінилося в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні знову змінилися ціни на основні зернові та олійні культури. Вартість пшениці другого класу впала до 9114 грн за тонну, а третього класу – до 9066 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

Реклама

Як змінилися ціни на культури 8 грудня:

кукурудза – 7182 грн за тонну (зростання);

ячмінь – 7405 грн за тонну (зростання);

соняшник – 19 333 грн за тонну (зростання);

соя – 15 038 грн за тонну (зростання);

ріпак – 18 795 грн за тонну (без змін);

горох – 8728 грн за тонну (зниження).

Рекордний урожай зерна та зростання цін на хліб

2021 року Україна продала рекордний урожай і змушена тепер імпортувати муку. У зв'язку із цим експерти прогнозують зростання цін на хліб. Вже до кінця року може подорожчати на 10%.

Пшеничний хліб (650 грамів) у листопаді коштував 24,70 грн, а на початку грудня – до 25,40 грн. Подорожчав і нарізний пшеничний хліб – з 22,90 до 23,35 грн.

Реклама

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.