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В Україні впали ціни на зерно: скільки коштує пшениця 8 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
8 грудня, 11:26
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Незважаючи на рекордний урожай, зерно експортували за кордон, а у країні виник дефіцит
Зерно в Україні змінилося в ціні
Зерно в Україні змінилося в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні знову змінилися ціни на основні зернові та олійні культури. Вартість пшениці другого класу впала до 9114 грн за тонну, а третього класу – до 9066 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Як змінилися ціни на культури 8 грудня:

  • кукурудза – 7182 грн за тонну (зростання);
  • ячмінь – 7405 грн за тонну (зростання);
  • соняшник – 19 333 грн за тонну (зростання);
  • соя – 15 038 грн за тонну (зростання);
  • ріпак – 18 795 грн за тонну (без змін);
  • горох – 8728 грн за тонну (зниження).

Рекордний урожай зерна та зростання цін на хліб

2021 року Україна продала рекордний урожай і змушена тепер імпортувати муку. У зв'язку із цим експерти прогнозують зростання цін на хліб. Вже до кінця року може подорожчати на 10%.

Пшеничний хліб (650 грамів) у листопаді коштував 24,70 грн, а на початку грудня – до 25,40 грн. Подорожчав і нарізний пшеничний хліб – з 22,90 до 23,35 грн.

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Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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