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В Украине упали цены на зерно: сколько стоит пшеница 8 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
8 декабря, 11:26
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Несмотря на рекордный урожай, зерно экспортировали за границу, а в стране возник дефицит
Зерно в Украине изменилось в цене
Зерно в Украине изменилось в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине снова изменились цены на основные зерновые и масличные культуры. Стоимость пшеницы второго класса упала до 9114 грн за тонну, а третьего класса – до 9066 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Как изменились цены на культуры 8 декабря:

  • кукуруза – 7182 грн за тонну (рост);
  • ячмень – 7405 грн за тонну (рост);
  • подсолнечник – 19 333 грн за тонну (рост);
  • соя – 15 038 грн за тонну (рост);
  • рапс – 18 795 грн за тонну (без изменений);
  • горох – 8728 грн за тонну (снижение).

Рекордный урожай зерна и рост цен на хлеб

В 2021 году Украина продала рекордный урожай и вынуждена теперь импортировать муку. В связи с этим эксперты прогнозируют рост цен на хлеб. Уже до конца года он может подорожать на 10%.

Пшеничный хлеб (650 граммов) в ноябре стоил 24,70 грн, а первых числах декабря – до 25,40 грн. Подорожал и нарезной пшеничный хлеб – с 22,90 до 23,35 грн.

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Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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