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В Україні впали ціни на зерно: скільки коштує пшениця 2 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
2 грудня, 14:27
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Поки вартість пшениці знижується, ячмінь та соя, навпаки, зростають у ціні
Ціни на пшеницю знизилися
Ціни на пшеницю знизилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні знизилися ціни на основні зернові та олійні культури. У четвер, 2 грудня, вартість пшениці другого класу знизилася до 9202 грн, а третього – до 9167 грн.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які ще культури знизилися у ціні 2 грудня:

  • кукурудза – 7334 грн за тонну;
  • соняшник – 18 969 грн за тонну.

Водночас ячмінь зріс у ціні до 7353 грн за тонну, а соя – до 18 085 грн за тонну. Тим часом ріпак і горох ніяк не змінилися в ціні – 18 845 грн та 8767 грн відповідно.

Єгипет закупив 120 тис. тонн пшениці з України

Головне управління з постачання сировинних товарів Єгипту (GASC) закупило 600 тис. тонн пшениці з України, Румунії та Росії. Ця закупівля була однією з найбільших цього сезону.

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Трейдери зазначають, що ф'ючерси на зерно впали на тлі побоювань стосовно появи нового штаму COVID-19 Omicron.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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Редактор розділу "Гроші"

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