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В Украине упали цены на зерно: сколько стоит пшеница 2 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
2 декабря, 14:27
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Пока стоимость пшеницы снижается, ячмень и соя, наоборот, растут в цене
Цены на пшеницу снизились
Цены на пшеницу снизились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине снизились цены на основные зерновые и масличные культуры. В четверг, 2 декабря, стоимость пшеницы второго класса снизилась до 9202 грн, а третьего – до 9167 грн.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие еще культуры снизились в цене 2 декабря:

  • кукуруза – 7334 грн за тонну;
  • подсолнечник – 18 969 грн за тонну.

В то же время ячмень вырос в цене до 7353 грн за тонну, а соя – до 18 085 грн за тонну. Тем временем рапс и горох никак не изменились в цене – 18 845 грн и 8767 грн соответственно.

Египет закупил 120 тыс. тонн пшеницы из Украины

Главное управление по поставке сырьевых товаров Египта (GASC) закупило 600 тыс. тонн пшеницы из Украины, Румынии и России. Эта закупка была одной из самых больших в этом сезоне.

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Трейдеры отмечают, что фьючерсы на зерно обрушились на фоне опасений по поводу появления нового штамма COVID-19 Omicron.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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