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Цены на зерно в Украине снова выросли: сколько стоит пшеница 26 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
26 ноября, 10:35
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Несмотря на рекордную урожайность некоторых зерновых культур, цены на них продолжают расти
Зерно в Украине растет в цене
Зерно в Украине растет в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на основные зерновые и масличные культуры в Украине продолжают расти. Стоимость пшеницы второго класса выросла до 9295 грн за тонну (в пятницу 19 ноября ее цена достигала 8738 грн за тонну).

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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26 ноября подорожали такие культуры:

  • кукуруза – 7366 грн за тонну;
  • пшеница, 2-й класс – 9295 грн за тонну;
  • пшеница, 3-й класс – 9263 грн за тонну;
  • подсолнечник – 19 582 грн за тонну.

В то же время стоимость тонны сои (18 082 грн), гороха (8518 грн) и рапса (18 693 грн) никак не изменилась.

В Минагрополитики прогнозируют рекордный урожай кукурузы

Как ранее заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, в 2021 году Украина выйдет на урожайность 40 млн тонн кукурузы. Таких показателей не было за всю историю страны. Он считает, что следующий этап аграрной политики – переработка ключевой культуры страны.

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К слову, в январе-сентябре 2021 года Украина экспортировала масличных культур на общую сумму 1,409 млрд долларов – на 36% больше, чем в прошлом году за такой же период. Лидирующую позицию по объемам экспорта товаров в этой группе занимает рапс – 1,7 млн. тонн на сумму 1,063 млрд долларов.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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