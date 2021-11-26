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Ціни на зерно в Україні знову зросли: скільки коштує пшениця 26 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
26 листопада, 10:35
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Незважаючи на рекордну врожайність деяких зернових культур, ціни на них продовжують зростати
Зерно в Україні зростає в ціні
Зерно в Україні зростає в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на основні зернові та олійні культури в Україні продовжують зростати. Вартість пшениці другого класу зросла до 9295 грн за тонну (у п'ятницю 19 листопада її ціна досягала 8738 грн за тонну).

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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26 листопада подорожчали такі культури:

  • кукурудза – 7366 грн за тонну;
  • пшениця, 2-й клас – 9295 грн за тонну;
  • пшениця, 3-й клас – 9263 грн за тонну;
  • соняшник – 19 582 грн за тонну.

Водночас, вартість тонни сої (18 082 грн), гороху (8518 грн) та ріпаку (18 693 грн) ніяк не змінилася.

У Мінагрополітики прогнозують рекордний урожай кукурудзи

Як раніше заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, 2021 року Україна вийде на врожайність 40 млн тонн кукурудзи. Таких показників був за історію країни. Він вважає, що наступний етап аграрної політики – переробка ключової культури країни.

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До речі, у січні-вересні 2021 року Україна експортувала олійних культур на загальну суму 1,409 млрд доларів – на 36% більше, ніж минулого року за такий же період. Лідируючу позицію щодо обсягів експорту товарів у цій групі займає ріпак – 1,7 млн тонн на суму 1,063 млрд доларів.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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