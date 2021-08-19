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В Україні різко виріс урожай зернових – вже перевищено минулорічний показник

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
19 серпня, 16:16
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Складною ситуація залишається в тваринництві – падіння виробництва склало 4,9%
У 2021 році врожай вже перевищив показники 2020-го
У 2021 році врожай вже перевищив показники 2020-го / Фото: Pixabay

Урожайність зернових культур у 2021 роцівиросла на 18% в порівнянні з минулим роком. На даному етапі аграрії вже зібрали понад 31 мільйони тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

"Зростання виробництва в рослинництві сталося в умовах виходу на активну фазу збиральної кампанії в південних регіонах з отриманням високої врожайності майже всіх культур. Урожайність зернових культур зросла на 18% в порівнянні з минулим роком. Уже понад 31 млн тонн зернових, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – заявив перший заступник профільного міністра Володимир Гринюк.

Врожаю в цілому буде більше

З січня по липень 2021 року індекс сільськогосподарської продукції зріс на 2,5% (після падіння на 8,2% в січні-червні 2020) за рахунок високих темпів зростання виробництва продукції рослинництва – на 7% (26,4% падіння відповідно), кажуть у Держслужбі статистики.

Так, виробництво продукції рослинництва підприємствами (64,6% від загального обсягу) збільшилося на 8,5% в січні-липні 2021 (в січні-липні 2020 року було падіння в 15,7%). Приріст, стверджують в уряді, також і в господарствах населення – плюс 4,4% (падіння за аналогічний період минулого року становило 2,5%).

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Зростання виробництва продукції рослинництва зафіксовано в 10 регіонах:

  • Одеській області – 2,24 рази;
  • Миколаївській області – на 34,3%;
  • Полтавській області – на 13,9%;
  • Кіровоградської області – на 13,8%;
  • Херсонській області – на 13,5%;
  • Черкаської області – на 13,1%;
  • Хмельницької області – на 8,1%;
  • Запорізькій області – на 6,8%;
  • Київської області – всього на на 2,8%;
  • Чернігівській області – на 0,2%.

Складною ситуація залишається в тваринництві. За підсумками січня-липня 2021 року падіння виробництва склало 4,9%. Тільки в деяких областях відбулося зростання: в Дніпропетровській (на 7,9%), Тернопільській (на 7,0%) і Львівській (на 4,2%).

Минулорічний урожай зіпсувала негода

У 2020 році погода завадила встановити черговий рекорд зі збору врожаю в Україні. В країні зібрали всього 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га, що майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році. В підсумку Україна втратила чверть експорту пшениці і кукурудзи .

В цьому році Україна також постраждала від негоди: зливи і град змінювався посухою. Фермери втрачали гектари пшениці і картоплі. Однак експерти заспокоюють: курчат лічитимуть по осені – не дивлячись на всі втрати, українці не залишаться без хліба і овочів. Питання буде в ціні.

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Нагадаємо, днем раніше, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових в Україні в 2021 році може стати рекордним. Глава Кабміну заявив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року. Зараз рекорд утримує урожай 2019 року, коли аграрії зібрали 75,08 млн т.

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