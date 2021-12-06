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В Україні катастрофічно не вистачає зерна: скільки доведеться платити за хліб

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 11:17
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Хлібопекарі звернулися до влади – країна може залишитися без хліба
Виробникам хліба доведеться закуповувати борошно гарної якості в Туреччині
Виробникам хліба доведеться закуповувати борошно гарної якості в Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року хліб подорожчав більш ніж на 15% і продовжує зростати в ціні. А експерти прогнозують, що до Нового року вартість може зрости ще на 20%.

Як розповів "Главкому", керівник об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко, супермаркети посилили умови розміщення товару для виробників.

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Плата "за вхід"

"Хочу зазначити, що найбільші витрати після сировини – це все пов'язане з торгівлею, витрати на збут. Це чверть видатків, при цьому нам їх просто нав'язують", – сказав керівник "Укрхлібпрому".

У той же час, продавати товари без супермаркетів практично неможливо. За словами Василенка, дві сторони це розуміють, і супермаркети ставлять виробникам відповідні умови.

"З'явився новий продукт, щоб його поклали на полицю – плати. Не хочеш цей бонус платити, не потрібно – у тебе продукцію не візьмуть. Хочеш, щоб товар лежав на вищому місці, – плати додатково. Встановили обов'язкові платежі за обслуговування" – підлогу миють, територію підмітають і так далі", – пояснив він.

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Він зазначив, що всі витрати впливають на собівартість товару.

Дефіцит борошна

На вартість хліба впливає і нестача борошна. Незважаючи на рекордний урожай, зерно експортували за кордон, а у країні виник дефіцит. Виробникам доведеться закуповувати муку хорошої якості в Туреччині.

"Я так скажу – ще на початку листопада, коли вивезли вже 13 мільйонів тонн пшениці, 91% (тобто 11,8 мільйона тонн) становила продовольча. Так що я впевнений – на сьогоднішній день всю її вже практично експортували", – вважає Васильченко.

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За його словами, хлібопекарі вже звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – написали два офіційні листи про те, що країна може залишитися без хліба. Поки що ніхто не відповів.

Ціни на хліб

Великі мережі супермаркетів Auchan, Metro, Novus та інші показали оновлені ціни на низку продуктів у перші дні грудня, за даними Мінфіну, хліб продовжує зростати в ціні.

Пшеничний хліб (650 грамів) у листопаді коштував 24,70 грн, а на початку грудня виріс до 25,40 грн. Подорожчав і нарізний пшеничний хліб – з 22,90 грн до 23,35 грн.

/ Фото: скріншот

Новорічне подорожчання

Експерти радять українцям запастися майонезом та яйцями – на них ціна може вирости майже вдвічі.

"Не варто забувати про яйця та майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40–50 гривень за десяток, зараз за таку кількість у середньому беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання", – розповіла ретейлер Валерія Кушнір.

Вона радить запастися і сирами, які мають великий строк зберігання. Вони полежать у холодильнику до свят, а українці зможуть заощадити гроші, адже вони подорожчають.

Добре зекономити можна і на новорічних розпродажах. Багато торгових мереж пропонують знижки та акції до свят, там можна за вигідними цінами купити консервацію, морепродукти, червону рибу та інші товари.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ще може подорожчати до Нового року

Нагадаємо, що ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоч у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.

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