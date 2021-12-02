Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

До Нового року дешевше вже не буде: в Україні знову подорожчали овочі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 12:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана" за один день злетіли ціни на огірки
Овочі для борщу та салату коштують тепер дорожче
Овочі для борщу та салату коштують тепер дорожче / Фото: Колаж: Сьогодні

На ринку для покупців подорожчали овочі – лише огірки зросли у ціні на 22%, через зменшення пропозицій від фермерів.

Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

Реклама

На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині огірок вже коштує 50-60 грн/кг, хоча днем раніше, коштував 35-55 грн/кг. А на гуртовому ринку "Початок" в Одесі він коштує 55-58 грн/кг.

Кабачки, також, подорожчали. За них зараз просять 35-40 грн/кг. Проте, томати, все ще дешево коштують, більше того вони опустились до п'ятирічного мінімуму. Зараз круглі червоні, рожеві та жовті коштують 15-20 грн/кг, а чорні – 20-25 грн/кг.

Баклажан на ринку продають по 15-70 грн/кг, червоний конусовидний перець – по 25 грн/кг, а червоний кубовидний – 30-40 грн/кг.

Реклама

Картопля зараз коштує 5-7 грн/кг, буряк – 6-10 грн/кг, морква – 5-7 грн/кг, цибуля – 8-9 грн/кг.

На ринках досі представлений широкий асортимент капуст. Вони коштують:

  • молода капуста – 9-10 грн/кг;
  • червоноголова – 11 грн/кг;
  • цвітна – 8 грн/кг;
  • пекінська – 8 грн\кг;
  • броколі – 20 грн/кг;
  • савойська – 10 грн/кг;
  • брюссельська – 40-60 грн/кг;
  • романеско – 30 грн/кг;
  • кольрабі – 15 грн/кг.

Гарбуз українцям продають по 3 грн/кг, часник – 50-70 грн/кг, яблука – 6-8 грн/кг, груші – 15-30 грн/кг, а виноград – 25-40 грн/кг.

Реклама

Що з цінами на томати?

На ринку рекордно подешевшали помідори – їх ціна впала до 5-річного мінімум. Якщо на початку грудня, минулих років, вони коштували 23-29 грн/кг, то зараз – 15-20 грн/кг,.

Експерти пояснюють, що на ринках попит на овоч перевищує пропозицію, а також цього року сезон томатів почався трохи пізніше.

Також збільшився імпорт овочів і вітчизняні виробники не піднімають високу ціну. А ще, зменшився попит, адже сезон консервації вже завершився.

Раніше ми повідомляли, що до нового року для українців на 20% подорожчає новорічний стіл. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі "борщового набору".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти