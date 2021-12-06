В Украине катастрофически не хватает зерна: сколько придется платить за хлеб

Хлебопекари обратились к властям – страна может остаться без хлеба

Производителям хлеба придется закупать муку хорошего качества в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года хлеб подорожал более, чем на 15% и продолжает расти в цене. А эксперты прогнозируют, что к Новому году стоимость может подняться еще на 20%.

Как рассказал "Главкому", руководитель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко, супермаркеты ужесточили условия размещения товара для производителей.

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Плата "за вход"

"Хочу отметить, что самые большие расходы после сырья – это все связанное с торговлей, расходы на сбыт. Это четверть расходов, при этом нам их просто навязывают", – сказал руководитель "Укрхлебпрома".

В то же время, продавать товары без супермаркетов практически не возможно. По словам Василенко, две стороны это понимают и супермаркеты ставят производителям соответствующие условия.

"Появился новый продукт, чтобы его положили на полку – плати. Не хочешь этот бонус платить, не нужно – у тебя продукцию не возьмут. Хочешь, чтобы товар лежал на более высоком месте, – плати дополнительно. Установили обязательные платежи "за обслуживание" – полы моют, территорию подметают и так далее", – объяснил он.

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Он отметил, что все расходы влияют на себестоимость продукта.

Дефицит муки

На стоимость хлеба влияет и нехватка муки. Несмотря на рекордный урожай, зерно экспортировали за границу, а в стране возник дефицит. Производителям придется закупать муку хорошего качества в Турции.

"Я так скажу – еще в начале ноября, когда вывезли уже 13 миллионов тонн пшеницы, 91% (то есть 11,8 миллион тонн) составляла продовольственная. Так что я уверен – на сегодняшний день всю ее уже практически экспортировали", – считает Васильченко.

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По его словам, хлебопекари уже обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю – написали два официальных письма о том, что страна может остаться без хлеба. Пока что им никто не ответил.

Цены на хлеб

Крупные сети супермаркетов Auchan, Metro, Novus и другие показали обновленные цены на ряд продуктов в первые дни декабря. По данным Минфина, хлеб продолжает расти в цене.

Пшеничный хлеб (650 граммов) в ноябре стоил 24,70 грн, а первых числах декабря вырос до 25,40 грн. Подорожал и нарезной пшеничый хлеб – с 22,90 грн до 23,35 грн.

/ Фото: скриншот

Новогоднее подорожание

Эксперты советуют украинцам запастись майонезом и яйцами – на них цена может упасть почти в два раза.

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

Хорошо сэкономить можно и на новогодних распродажах. Многие торговые сети предлагают скидки и акции к праздникам, там можно по выгодным ценам купить консервацию, морепродукты, красную рыбу и другие товары.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что еще может подорожать к Новому году.

Напомним, что цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.