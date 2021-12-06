Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине катастрофически не хватает зерна: сколько придется платить за хлеб

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 11:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хлебопекари обратились к властям – страна может остаться без хлеба
Производителям хлеба придется закупать муку хорошего качества в Турции
Производителям хлеба придется закупать муку хорошего качества в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года хлеб подорожал более, чем на 15% и продолжает расти в цене. А эксперты прогнозируют, что к Новому году стоимость может подняться еще на 20%.

Как рассказал "Главкому", руководитель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко, супермаркеты ужесточили условия размещения товара для производителей.

Реклама

Плата "за вход"

"Хочу отметить, что самые большие расходы после сырья – это все связанное с торговлей, расходы на сбыт. Это четверть расходов, при этом нам их просто навязывают", – сказал руководитель "Укрхлебпрома".

В то же время, продавать товары без супермаркетов практически не возможно. По словам Василенко, две стороны это понимают и супермаркеты ставят производителям соответствующие условия.

"Появился новый продукт, чтобы его положили на полку – плати. Не хочешь этот бонус платить, не нужно – у тебя продукцию не возьмут. Хочешь, чтобы товар лежал на более высоком месте, – плати дополнительно. Установили обязательные платежи "за обслуживание" – полы моют, территорию подметают и так далее", – объяснил он.

Реклама

Он отметил, что все расходы влияют на себестоимость продукта.

Дефицит муки

На стоимость хлеба влияет и нехватка муки. Несмотря на рекордный урожай, зерно экспортировали за границу, а в стране возник дефицит. Производителям придется закупать муку хорошего качества в Турции.

"Я так скажу – еще в начале ноября, когда вывезли уже 13 миллионов тонн пшеницы, 91% (то есть 11,8 миллион тонн) составляла продовольственная. Так что я уверен – на сегодняшний день всю ее уже практически экспортировали", – считает Васильченко.

Реклама

По его словам, хлебопекари уже обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю – написали два официальных письма о том, что страна может остаться без хлеба. Пока что им никто не ответил.

Цены на хлеб

Крупные сети супермаркетов Auchan, Metro, Novus и другие показали обновленные цены на ряд продуктов в первые дни декабря. По данным Минфина, хлеб продолжает расти в цене.

Пшеничный хлеб (650 граммов) в ноябре стоил 24,70 грн, а первых числах декабря вырос до 25,40 грн. Подорожал и нарезной пшеничый хлеб – с 22,90 грн до 23,35 грн.

/ Фото: скриншот

Новогоднее подорожание

Эксперты советуют украинцам запастись майонезом и яйцами – на них цена может упасть почти в два раза.

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

Хорошо сэкономить можно и на новогодних распродажах. Многие торговые сети предлагают скидки и акции к праздникам, там можно по выгодным ценам купить консервацию, морепродукты, красную рыбу и другие товары.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что еще может подорожать к Новому году.

Напомним, что цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять