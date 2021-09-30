В Україні знову подорожчають продукти: на що піднімуть ціни в жовтні

Україну чекає нова хвиля подорожчання продуктів у жовтні, але деякі товари навіть подешевшають

Сезонний фактор і інфляція: ціни на продукти в жовтні можуть знову піднятися / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні можуть знову змінитися ціни на продовольчі товари, зазначає економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

Про це повідомляє видання "Коментарі".

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За словами Ярмака, в Україні можуть подешевшати яблука, а от сезонні тепличні овочі та фрукти навпаки ростуть у ціні.

Стабільним будуть ціни на картоплю та традиційні овочі, адже період їхнього збирання тільки завершився і пропозиція досить висока.

Однак і вони можуть дещо подорожчати, якщо зросте експорт, каже експерт.

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Економіст також наголосив, що ціни на продовольчі товари в Україні є одними з найнижчих в регіоні.

А от зростання ціни на газ може спричинити подорожчання хлібобулочних виробів та окремих видів м’яса.

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Із цим згоден і фінансовий експерт та економіст Олексій Кущ. Він вважає, що на сезонний фактор накладається ще й інфляційно-глобальний, який передбачає зростання цін на енергоносії.

"Все, що пов’язано з сировинним компонентом, буде дорожчати, тим більше, в тому числі за рахунок зростання цін на енергетичні ресурси, — прогнозує економіст.

За словами Олексія куща, зростання ціни на блакитне паливо потягне собою подорожчання усього, де при виробництві використовується газ.

"Підвищиться ціна на різні крупи, наприклад, на рис. У відсотковому відношенні тут може бути така ж динаміка, як була з гречкою. Позначається зростання цін на світових ринках, зростання споживання рису за дефіциту цього продукту", — пояснює експерт.

А от соняшникова олія не має більше рости у ціні, каже фінансовий експерт, адже на світових ринках її ціна вже пішла на спад.

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