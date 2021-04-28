В Україні різко зросли середні зарплати: в яких сферах платять найкраще

У березні 2021 року середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13 612 грн, що порівняно з середньою зарплатою в лютому вище на 8,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Середня березнева зарплата в 2,3 раза вища від рівня мінімальної зарплати (6000 грн), а порівняно з березнем-2020 вона зросла на 18,9%. При цьому індекс реальної зарплати в березні порівняно з лютим-2021 становив 106,7%, а відносно березня 2020 року – 109,5%.
Читайте також: В Україні серйозно впали зарплати: на яку платню розраховувати здобувачу
Найвищі середні зарплати виплачували в таких сферах:
|Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
|27 503 грн
|Інформація та телекомунікації
|25 504 грн
|Фінансова та страхова діяльність
|24 279 грн
|Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря
|20 713 грн
|Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
|19 503 грн
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в лютому 2021 року середня зарплата підвищилася до 12 549 грн після 12 337 грн в січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А порівняно з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.
Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можна настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні