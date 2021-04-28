В Україні різко зросли середні зарплати: в яких сферах платять найкраще

У березні 2021 року середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13 612 грн, що порівняно з середньою зарплатою в лютому вище на 8,5%.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня березнева зарплата в 2,3 раза вища від рівня мінімальної зарплати (6000 грн), а порівняно з березнем-2020 вона зросла на 18,9%. При цьому індекс реальної зарплати в березні порівняно з лютим-2021 становив 106,7%, а відносно березня 2020 року – 109,5%.

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Найвищі середні зарплати виплачували в таких сферах:

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 27 503 грн Інформація та телекомунікації 25 504 грн Фінансова та страхова діяльність 24 279 грн Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря 20 713 грн Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 19 503 грн

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в лютому 2021 року середня зарплата підвищилася до 12 549 грн після 12 337 грн в січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А порівняно з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.

Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можна настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні