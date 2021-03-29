Платити стали щедріше: де в Україні найвищі та найнижчі зарплати (карта)

Статистика показує помітне підвищення окладів за рік

Середня зарплата в Україні підвищилася до 12 549 грн в лютому 2021 роки після 12 337 грн в січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А в порівнянні з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою :

Київ – 18 504 грн. Донецька область – 13 224 грн. Київська область – 12 747 грн. Запорізька область – 12 422 грн. Миколаївська область – 12 392 грн.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Кіровоградська область – 9 903 грн. Херсонська область – 10 106 грн. Чернігівська область – 10 122 грн. Чернівецька область – 10 156 грн. Житомирська область – 10 206 грн.

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В цілому середня зарплата в лютому 2021 року було в 2,1 рази вищою за мінімальну, яка становить 6000 гривень.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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