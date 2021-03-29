Платити стали щедріше: де в Україні найвищі та найнижчі зарплати (карта)

Середня зарплата в Україні підвищилася до 12 549 грн в лютому 2021 роки після 12 337 грн в січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А в порівнянні з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою :
- Київ – 18 504 грн.
- Донецька область – 13 224 грн.
- Київська область – 12 747 грн.
- Запорізька область – 12 422 грн.
- Миколаївська область – 12 392 грн.
5 областей з найнижчою середньою зарплатою:
- Кіровоградська область – 9 903 грн.
- Херсонська область – 10 106 грн.
- Чернігівська область – 10 122 грн.
- Чернівецька область – 10 156 грн.
- Житомирська область – 10 206 грн.
В цілому середня зарплата в лютому 2021 року було в 2,1 рази вищою за мінімальну, яка становить 6000 гривень.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.
Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк