Русский
$ 27,97
32,95
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Платити стали щедріше: де в Україні найвищі та найнижчі зарплати (карта)

29 березня, 15:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Статистика показує помітне підвищення окладів за рік

Середня зарплата в Україні підвищилася до 12 549 грн в лютому 2021 роки після 12 337 грн в січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А в порівнянні з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.

Реклама

Про це повідомила Державна служба статистики.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою :

  1. Київ – 18 504 грн.
  2. Донецька область – 13 224 грн.
  3. Київська область – 12 747 грн.
  4. Запорізька область – 12 422 грн.
  5. Миколаївська область – 12 392 грн.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

В тренді
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валюти
  1. Кіровоградська область – 9 903 грн.
  2. Херсонська область – 10 106 грн.
  3. Чернігівська область – 10 122 грн.
  4. Чернівецька область – 10 156 грн.
  5. Житомирська область – 10 206 грн.
Реклама

В цілому середня зарплата в лютому 2021 року було в 2,1 рази вищою за мінімальну, яка становить 6000 гривень.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика зарплати карта Украина середня зарплатня Держстат

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Перерахунок пенсій працюючим: кому він
Перерахунок пенсій працюючим: кому він "світить"?Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти